Hơn 600 người tham gia Ngày hội hiến máu tại Hàm Yên

Cán bộ Công an xã Hàm Yên tham gia hiến máu tại Ngày hội.

Ngay sau lễ phát động, hơn 600 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân các xã Hàm Yên, Phù Lưu, Bình Xa, Thái Sơn, Thái Hòa, Hùng Đức, Bạch Xa, Yên Phú đăng ký tham gia hiến máu. Các tình nguyện viên được cán bộ y tế hướng dẫn, tư vấn, khám và thực hiện các bước kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu, bảo đảm an toàn cho người hiến. Kết quả, Ban Tổ chức tiếp nhận 203 đơn vị máu.

Số máu tiếp nhận được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang quản lý, bảo quản và sử dụng theo đúng quy định, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh trên địa bàn.

Cán bộ giáo viên trường Tiểu học Bắc Mục hiến máu tại Ngày hội.

Trong 8 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận 12.284 đơn vị máu, góp phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp”, Ngày hội không chỉ bổ sung nguồn máu cho công tác cấp cứu, điều trị mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Tin, ảnh: Minh Thủy