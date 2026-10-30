Hơn 600 người ở Sơn La tham gia diễn tập ứng phó thảm họa cháy lớn

Các lực lượng tham gia diễn tập ứng phó thảm họa cháy lớn tại Khu đô thị Vincom. Ảnh: (PHAN THẢO)

Cuộc diễn tập gồm hai phần: Vận hành cơ chế chỉ huy, điều hành và thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, phần vận hành cơ chế thông qua phim mô phỏng tình huống cháy, làm rõ quy trình thông tin, chỉ huy, huy động lực lượng và tổ chức ứng phó khi xảy ra thảm họa cháy lớn.

Ở phần thực hành, các lực lượng triển khai phương án theo từng giai đoạn, từ xử lý đám cháy ban đầu đến huy động lực lượng, phương tiện chuyên nghiệp và các đơn vị liên quan tham gia ứng phó.

Hơn 600 người và 200 phương tiện thuộc các lực lượng, đơn vị trên địa bàn tham gia cuộc diễn tập. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Khi phát hiện cháy, Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Khu đô thị Vincom, lực lượng dân phòng tổ 12, phường Tô Hiệu cùng các tổ chức, cơ sở lân cận phối hợp chữa cháy, cứu người và tài sản.

Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân phường Tô Hiệu tổ chức báo cháy, huy động lực lượng tại chỗ xử lý tình huống, triển khai các biện pháp cứu nạn, cứu hộ. Khi đám cháy diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ huy động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ phối hợp các đơn vị liên quan khống chế đám cháy.

Các đại biểu tham dự diễn tập ứng phó thảm họa cháy lớn tại Khu đô thị Vincom năm 2026. (Ảnh: PHAN THẢO)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện của các sở, ngành, quân đội tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức sơ tán người dân tại khu vực lân cận, bảo đảm an ninh, trật tự.

Cán bộ phường Tô Hiệu sử dụng loa cầm tay thông báo tình hình cháy, trấn an và yêu cầu nhân dân sơ tán, di dời tài sản. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sau khi hoàn thành công tác cứu người, cứu tài sản và dập tắt đám cháy, các lực lượng phối hợp bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra, xác định nguyên nhân và thiệt hại.

Ngay khi có cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời huy động phương tiện có mặt để chữa cháy. (Ảnh: PHAN THẢO)

Cuộc diễn tập thu hút đông đảo người dân theo dõi, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng tham gia hỗ trợ đưa người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Phát biểu tại cuộc diễn tập, đồng chí Nguyễn Thành Công nhấn mạnh, hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong chấp hành quy định về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; chủ động thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Các lực lượng y tế, quân đội, Hội chữ thập đỏ... cùng tham gia cứu nạn, cứu hộ tại cuộc diễn tập. (Ảnh: PHAN THẢO)

Các lực lượng tham gia khám nghiệm hiện trường sau khi xảy ra cháy tại cuộc diễn tập. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đây là dịp để tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ với các lực lượng liên quan, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố lớn, phức tạp trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng bằng khen cho các cá nhân. (Ảnh: PHAN THẢO)

Kết thúc diễn tập, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các phường Tô Hiệu, Chiềng Cơi tặng giấy khen cho 13 tập thể, 44 cá nhân có thành tích trong diễn tập và phục vụ diễn tập.