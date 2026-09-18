Hơn 600 người diễn tập cứu nhà máy ô tô ở Quảng Ninh khỏi biển lửa

Ngày 18/9, UBND TP. Quảng Ninh tổ chức cuộc diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) quy mô cấp Thành phố, năm 2026, tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng, thuộc phường Việt Hưng, TP. Quảng Ninh. Đây là tổ hợp sản xuất, lắp ráp ô tô lớn nhất được xây dựng tại Quảng Ninh.

Tình huống giả định được đưa ra do sự cố thiết bị điện gây cháy tại hệ thống máy nén khí Xưởng lắp ráp thuộc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng. Khu vực xảy ra cháy có nhiều chất dễ cháy như vỏ bao bì, màng bọc nylon, gỗ, cao su nên đám cháy nhanh chóng phát triển, ngọn lửa lan nhanh ra các khu vực xung quanh, gặp hỗn hợp xăng dầu tại khu vực trạm bơm nhiên liệu bên trong nhà xưởng gây ra vụ nổ lớn. (Ảnh minh họa)

Vụ nổ đã làm sụp đổ một phần cấu kiện khiến 4 người bị thương, mắc kẹt bên trong. Đồng thời, đám cháy bùng lên dữ dội, khói khí độc dày đặc chặn lối thoát nạn của 4 công nhân đang làm công tác bảo trì bảo dưỡng trên mái nhà xưởng; đồng thời đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của hơn 80 người đang làm việc bên trong nhà xưởng.

Ngay khi xảy ra sự cố, Lực lượng PCCC cơ sở triển khai chữa cháy, CNCH ban đầu, báo cháy cho Công an TP. Quảng Ninh. Phòng PC07 điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường đồng thời tham mưu UBND thành phố huy động các lực lượng (Quân đội, Y tế, Công an xã/phường...).

Ngoài ra, do quy mô đám cháy rất lớn, Phòng PC07 tiếp tục huy động lực lượng chi viện của Công an TP. Hải Phòng (xe thang, robot chữa cháy) và Công an TP. Lạng Sơn tổng tấn công dập tắt hoàn toàn đám cháy, dập cháy tràn xăng và khắc phục hậu quả.

Robot chữa cháy tự động tiếp cận các khu vực nguy hiểm, nguy cơ đổ sập để dập tắt đám cháy, nhằm hạn chế thiệt hại có thể gây ra cho con người.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn dùng thiết bị kìm cắt phá cửa ôtô cứu người bị mắc kẹt bên trong xe.

Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức sử dụng xe nâng để đưa các chiến sĩ lên nóc nhà máy tiếp cận khu vực cháy, tiếp cận hiện trường để đưa người bị nạn ra ngoài.

Các công nhân bị thương sau khi đưa ra khỏi nhà máy được lực lượng y tế sơ cứu trước khi chuyển tới bệnh viện.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt, không có thiệt hại về người, bảo đảm các yêu cầu và nội dung kế hoạch đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Báo cáo kết quả diễn tập, đại diện Công an TP. Quảng Ninh cho biết, nhận thấy đám cháy nguy hiểm, Ban chỉ huy đã huy động khoảng trên 600 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của 23 đơn vị (gồm 589 người thuộc các lực lượng trên địa bàn TP. Quảng Ninh và 19 cán bộ, chiến sĩ chi viện của Công an TP. Hải Phòng, Công an tỉnh Lạng Sơn), cùng 67 phương tiện các loại (như xe chỉ huy, xe chữa cháy cần vươn, xe thang, xe chữa cháy, xe téc nước, robot chữa cháy, xe trạm bơm, xe cứu thương, flycam trinh sát...).

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn TP. Quảng Ninh xảy ra 91 vụ cháy lớn, nhỏ khác nhau, không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 1,6 tỷ đồng. Buổi diễn tập nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức về công tác PCCC và CNCH, tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ quy mô lớn, phức tạp.