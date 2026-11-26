Tại chương trình, các báo cáo viên đã tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phổ biến các quy định mà người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy cần nghiêm túc thực hiện khi tham gia giao thông. Trong đó, nhấn mạnh việc chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng phần đường, làn đường, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Bên cạnh việc phổ biến các quy định pháp luật, lực lượng chức năng cũng phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông, những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, không chú ý quan sát, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và chuyển hướng không bảo đảm an toàn. Thông qua những tình huống thực tế, người dân được hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh và xử lý phù hợp khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, chương trình chú trọng nội dung bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Cán bộ Công an phường Bạch Mai và Đội Cảnh sát giao thông số 4 đã hướng dẫn các kỹ năng cần thiết trước và trong quá trình điều khiển phương tiện như kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe trước khi khởi hành, tư thế ngồi lái đúng cách, cách sử dụng phanh trước và phanh sau, cách đội mũ bảo hiểm, kỹ năng giữ thăng bằng, chuyển hướng, quay đầu xe, quan sát và xử lý các tình huống bất ngờ. Qua đó giúp người tham gia giao thông hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc làm chủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và giữ khoảng cách phù hợp trong mọi điều kiện lưu thông.

Cán bộ Công an phường Bạch Mai và Đội Cảnh sát giao thông số 4 đã hướng dẫn các kỹ năng cần thiết trước và trong quá trình điều khiển phương tiện

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, hoạt động tuyên truyền còn hướng tới hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn và có trách nhiệm. Mỗi người dân được khuyến cáo cần tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, không chủ quan khi điều khiển phương tiện, đồng thời tích cực nhắc nhở người thân, gia đình cùng nâng cao ý thức bảo đảm an toàn giao thông.

Cán bộ Công an phường Bạch Mai hướng dẫn người dân cách đội mũ bảo hiểm

Cán bộ Công an phường Bạch Mai hướng dẫn người dân cách lái xe an toàn

Người dân được đi sa hình

Thông qua sự phối hợp giữa Công an phường Bạch Mai và Đội Cảnh sát giao thông số 4, chương trình góp phần tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngay từ cơ sở; đưa các quy định về trật tự, an toàn giao thông đến gần hơn với đời sống nhân dân. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm phòng ngừa vi phạm, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn phường.

Thời gian tới, Công an phường Bạch Mai sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn đến các nhóm đối tượng trên địa bàn, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm, từ xa.