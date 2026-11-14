Hơn 600 kỳ thủ tranh tài tại Giải cờ vua, cờ tướng các Câu lạc bộ thành phố mở rộng lần thứ II

Lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao và Liên đoàn cờ thành phố trao tặng cờ lưu niệm cho các CLB tham gia giải. Ảnh: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao TP. Huế

Tham dự có đồng chí Lê Minh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố.

Giải năm nay thu hút gần 660 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 27 câu lạc bộ trong và ngoài thành phố. Các vận động viên thi đấu theo hệ Thụy sĩ 7 ván ở hai nội dung cờ nhanh, cờ chớp; tranh chấp 27 bộ huy chương, trong đó môn cờ vua có 19 bộ, môn cờ tướng 8 bộ.

Được tổ chức và duy trì thường niên, Giải Cờ vua, Cờ tướng các Câu lạc bộ thành phố mở rộng nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện hai môn thể thao trí tuệ này, đồng thời phát triển hệ thống câu lạc bộ trên địa bàn. Thông qua giải đấu, các vận động viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn; đặc biệt, lực lượng trẻ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, hướng đến các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế.

Giải dự kiến bế mạc vào chiều 15/11 sau khi kết thúc nội dung Cờ chớp.