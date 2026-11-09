Hơn 600 học sinh tham gia Hoạt động trải nghiệm 'Uống nước nhớ nguồn, công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy'

Quang cảnh hoạt động trải nghiệm.

Tại chương trình, các thầy cô giáo và học sinh được ôn lại những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam như: tinh thần đoàn kết; lòng yêu nước; tinh thần bất khuất, kiên chung chống giặc ngoại xâm; nhân nghĩa; tương thân tương ái; hiếu thảo; cần cù lao động. Đặc biệt các em được hiểu sâu, rõ hơn về truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư trọng đạo”, “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy” - những giá trị truyền thống được gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ; công ơn của cha, mẹ, thầy cô giáo trong việc nuôi dưỡng, dìu dắt học sinh trưởng thành.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tri ân thầy cô nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các học sinh tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước; ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân, Nhà giáo Việt Nam…

Đại tá Bạch Thái Dũng - Nguyên Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh Lai Châu chia sẻ về truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy" tới học sinh.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nùng Nàng trả lời câu hỏi về các ngày lễ lớn của đất nước.

Thông qua hoạt động, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, giáo dục học sinh biết trân trọng tình cảm gia đình, thầy cô và bạn bè; hình thành ý thức kính trọng ông bà, cha mẹ, lễ phép với thầy cô, đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ mọi người. Qua đó, khích lệ các em nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho gia đình và xã hội.