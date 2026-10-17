Hơn 600 học sinh hưởng ứng lễ phát động phòng, chống ma túy năm 2026.

Sáng 17-10, tại Trường THPT Chu Văn An (phân hiệu), Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức điểm cầu trực tuyến tham dự Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an tổ chức, với sự tham gia của hơn 600 học sinh khối lớp 10.

Học sinh Trường THPT Chu Văn An chăm chú theo dõi lễ phát động.

Sự kiện được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến 33 điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng 100 điểm cầu tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Tại điểm cầu Khánh Hòa, buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện ban giám hiệu 20 trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn cùng cán bộ, giáo viên nhà trường.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Bên cạnh đó, các em học sinh còn tham gia giao lưu, tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua các câu hỏi tình huống về tác hại của ma túy, cách nhận diện và phòng ngừa các loại ma túy thế hệ mới. Đồng thời, học sinh được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và cách thức thông báo kịp thời cho thầy cô giáo, lực lượng công an khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm liên quan đến ma túy trong và xung quanh khu vực trường học.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2026.

Thông qua chương trình, các em học sinh được củng cố kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức chủ động bảo vệ bản thân trước những nguy cơ liên quan đến ma túy, đặc biệt là các loại ma túy thế hệ mới. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp “Học sinh, sinh viên nói không với ma túy - Kiên quyết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật”, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong học đường và tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác phòng, chống ma túy, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không có ma túy.