Hưởng ứng Tuần văn hóa - đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026; tối 18/11, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức khai mạc Hội chợ Xanh khu vực Kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2026 tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu (Quảng trường Hồ Chí Minh), phường Trường Vinh.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.

Toàn cảnh Lễ Khai mạc Hội chợ Xanh khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2026. Ảnh: Lê Hằng

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển đồng bộ và vượt bậc trên các lĩnh vực phát triển Kinh tế - Xã hội, lĩnh vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đã có sự phát triển tích cực cả về số lượng và chất lượng. Nhiều HTX và các loại hình trong khu vực kinh tế tập thể đã mạnh dạn đầu tư các dây chuyền công nghệ, áp dụng các tiến bộ KHCN vào quy trình sản xuất, chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị chất lượng cao.

Nhiều sản phẩm của các HTX, tổ hợp tác, làng nghề đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên hoặc được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường, được đông đảo quý khách hàng trong và ngoài nước lựa chọn tin dùng.

Đồng chí Nguyễn Bá Châu - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội chợ. Ảnh: Lê Hằng

Hội chợ Xanh là một trong những hoạt động trọng tâm, thường niên nằm Chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, kết nối sản phẩm khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh. Hội chợ là dịp hội tụ, quảng bá, giới thiệu, cung cấp các sản phẩm có chất lượng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn đến người tiêu dùng; cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu, kết nối đến các công ty, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, góp phần tạo sự liên kết bền vững trong tiêu thụ sản phẩm khu vực kinh tế tập thể.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Khai mạc Hội chợ Xanh khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2026. Ảnh: Lê Hằng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tham quan các gian hàng tại Hội chợ Xanh khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2026. Ảnh: Lê Hằng

Hội chợ Xanh năm 2026 có sự tham gia, trưng bày, giới thiệu, kết nối tiêu thụ hơn 600 dòng sản phẩm tiêu biểu của hơn 150 HTX, tổ hợp tác, làng nghề, doanh nghiệp đại diện cho khu vực kinh tế tập thể các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Đặc biệt Hội chợ năm nay còn có sự tham gia trưng bày, kết nối sản phẩm tiêu biểu của các thành viên thuộc tổ chức Hội Nông dân, Tỉnh đoàn và Liên đoàn lao động tỉnh cùng với sự tham gia, cộng tác của tập đoàn Viettel chi nhánh Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày của Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: Lê Hằng.

Hội chợ diễn ra liên tục từ ngày 18/11 đến hết ngày 24/11 với nhiều hoạt động kết nối cung cầu, trải nghiệm dùng thử sản phẩm sạch và giao lưu văn nghệ đặc sắc mỗi tối.