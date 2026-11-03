Hơn 600.000 người Pháp ký đơn đòi 'xóa sổ' kênh truyền hình CNews sau vụ xả súng

Bản kiến nghị mang tên "Xóa bỏ CNews khỏi nền truyền hình Pháp" được đăng tải trên cổng thông tin Quốc hội nước này từ ngày 10/6. Đến ngày 2/11, bản kiến nghị chính thức vượt mốc 500.000 chữ ký và chạm ngưỡng hơn 600.000 vào cuối ngày (được xác thực qua hệ thống định danh FranceConnect), đủ điều kiện để mở ra khả năng tổ chức tranh luận công khai tại nghị trường.

Giọt nước tràn ly từ vụ xả súng phân biệt chủng tộc

Thực tế, sau nhiều tháng lên sóng, bản kiến nghị chỉ thu hút chưa tới 100.000 chữ ký. Lượng người ủng hộ chỉ tăng đột biến sau vụ xả súng mang động cơ phân biệt chủng tộc tại Trappes và La Verrière (phía tây Paris) hôm 23/10.

Trong vụ việc này, một người đàn ông 39 tuổi đã nổ súng sát hại một công dân Pháp gốc Congo và làm 7 người khác bị thương. Cơ quan điều tra cho biết nghi phạm cố tình nhắm vào những người mà hắn cho là người Hồi giáo, gốc Phi hoặc Bắc Phi. Đáng chú ý, một số nguồn tin truyền thông tiết lộ nghi phạm là người thường xuyên theo dõi kênh CNews.

Bản kiến nghị yêu cầu thu hồi giấy phép phát sóng của kênh truyền hình CNews tại Pháp đã vượt mốc 500.000 chữ ký. Ảnh: toutelatele

Vụ tấn công làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ các chính trị gia cánh tả và người dân, cho rằng kênh truyền hình này góp phần thúc đẩy tư tưởng bài nhập cư và thù hận sắc tộc.

Trong kiến nghị, tác giả cáo buộc CNews không phải là một kênh tin tức chuẩn mực mà là "một cỗ máy tuyên truyền" phục vụ mục đích định hướng dư luận của tỷ phú cánh hữu Vincent Bolloré.

Áp lực bủa vây "đế chế truyền thông" của giới tư bản

Trước bão dư luận, đại diện CNews từ chối bình luận về điều mà họ gọi là "bản kiến nghị mang tính chính trị", đồng thời khẳng định nhà đài luôn tôn trọng nguyên tắc tự do ngôn luận.

Tuy nhiên, hồ sơ của CNews tại cơ quan quản lý truyền thông Pháp (Arcom) lại cho thấy nhiều vấn đề. Kênh này từng nhận 27 lần nhắc nhở và bị phạt tổng cộng 630.000 euro. Hồi tháng 6, Arcom đã phát cảnh báo chính thức, yêu cầu CNews khắc phục tình trạng mất cân bằng quan điểm kéo dài, đặc biệt ở các nội dung xoáy sâu vào nguy cơ từ người nhập cư và cộng đồng Hồi giáo.

Đây không phải lần đầu đế chế truyền thông của ông Vincent Bolloré vấp phải làn sóng phản đối. Tại Liên hoan phim Cannes ngày 17/5, hơn 600 đạo diễn và diễn viên, trong đó có Juliette Binoche và Arthur Harari, đã ký thư ngỏ bày tỏ lo ngại về sự can thiệp của giới tư bản cánh hữu vào ngành điện ảnh.

Tại Quốc hội Pháp, đại diện đảng La France Insoumise bày tỏ ủng hộ kiến nghị, trong khi nghị sĩ Jérémie Patrier-Leitus phản đối việc đóng cửa một cơ quan truyền thông, nhấn mạnh: "Trong một nền dân chủ, người ta không đóng cửa các phương tiện truyền thông".

Chủ tịch Ủy ban Dân số và Văn hóa Quốc hội Pháp Alexandre Portier cho biết cơ quan này sẽ họp trong ngày 3/11 để thảo luận về hướng xử lý tiếp theo.

Theo quy định, kiến nghị đạt 500.000 chữ ký từ ít nhất 30 tỉnh thành tại Pháp có thể được xem xét đưa ra tranh luận công khai tại Quốc hội nước này. Tuy nhiên, ủy ban chuyên trách phải thẩm định và quyết định có chấp thuận tổ chức tranh luận hay không.

Quyền cấp hoặc thu hồi giấy phép phát sóng thuộc về Arcom. Nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng các quy định về chuẩn mực phát sóng hoặc phân biệt đối xử, cơ quan này có thể áp dụng các biện pháp từ nhắc nhở, phạt tiền, đình chỉ phát sóng có thời hạn đến thu hồi quyền phát sóng kỹ thuật số mặt đất.