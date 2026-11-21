Toàn cảnh du thuyền Villa Vie Odyssey cập cảng Sihanoukville (Campuchia) ngày 28/10.

Du thuyền hạng sang Villa Vie Odyssey đã bị bắt giữ tại một cảng ở Singapore do tranh chấp tài chính vào ngày 9/11, sau khi rời Campuchia mà không có hành khách. Ông Mikael Petterson, người đồng sáng lập công ty Villa Vie Residences, xác nhận 63-67 thành viên thủy thủ đoàn đang ở lại du thuyền.

Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore cho biết toàn bộ thủy thủ đoàn đều khỏe mạnh, phúc lợi và an sinh xã hội của họ được các chủ nợ của du thuyền đảm bảo.

Trên tờ Business Insider, hai thành viên thủy thủ đoàn đứng ra chia sẻ thẳng thắn rằng họ đang phải vật lộn với điều kiện khó khăn trên du thuyền trong thời gian neo đậu tại Singapore.

Hơn 20 ngày qua, một số cabin thiếu điều hòa, nhiệt độ tăng cao. Tình trạng mất kết nối Internet thường xuyên khiến các thành viên khó liên lạc với gia đình. Dịch vụ giặt ủi đã bị tạm ngừng và quầy bar dành cho thủy thủ đoàn cũng đóng cửa.

Họ không biết chắc chắn về thời điểm có thể thoát khỏi tình cảnh này. Columbia Cruise Services, đơn vị hiện quản lý Odyssey, liên tục thay đổi mốc thời gian cho phép thủy thủ đoàn rời du thuyền khiến họ ngày càng tuyệt vọng. Các thành viên hy vọng sẽ được rời đi vào cuối tuần (21-22/11).

"Đối với chúng tôi, cuộc sống đang rất khó khăn. Tất cả những gì chúng tôi mong muốn là được về nhà. Quên đi Odyssey, Villa Vie Residences và mọi thứ trên du thuyền", một thành viên nói.

Ông Mikael Petterson cũng thừa nhận điều kiện, dịch vụ trên du thuyền không còn lý tưởng như thời còn hoạt động, nhưng cơ sở vật chất không thay đổi.

Du thuyền Odyssey rời cảng Sihanoukville (Campuchia) rạng sáng ngày 4/11.

Người này cho biết thêm cảnh sát trưởng Singapore phải phê duyệt việc di chuyển Odyssey từ điểm neo đậu đến bến trước khi thủy thủ đoàn có thể rời đi.

Hiện đơn vị quản lý Columbia Cruise Services chịu trách nhiệm vận hành du thuyền, phúc lợi sau khi công ty không thể tiếp tục thanh toán các khoản đến hạn. Lương tháng 9 và 10 của thủy thủ đoàn cũng được chi trả đủ. Trước đó, một số hành khách phải tổ chức gây quỹ để trả lương cho họ.

NRP Maritime Asset Management đang kiểm soát du thuyền với tư cách là người quản lý khoản vay của Oceanus Capital, chịu trách nhiệm đầu tư cải thiện điều kiện của du thuyền. Các yêu cầu thế chấp của Oceanus Capital đối với công ty Villa Vie Residences đã dẫn đến việc du thuyền bị tạm giữ.

Hãng luật Helmsman LLC tại Singapore thực hiện thủ tục bắt giữ du thuyền. Đây là thủ tục pháp lý cho phép một phương tiện hàng hải bị tạm giữ hoặc tịch thu sau khi có khiếu nại liên quan đến tranh chấp pháp lý. Du thuyền có thể tiếp tục chịu các thủ tục tố tụng, trong đó có khả năng bị bán theo phán quyết của tòa án.

Thủy thủ đoàn chuẩn bị cho du thuyền Villa Vie Odyssey rời cảng Sihanoukville (Campuchia) tối 3/11.

Hành trình 3 năm của Villa Vie Odyssey kết thúc ở Campuchia vào ngày 27/10. Khoảng 200 hành khách được yêu cầu rời đi tại cảng Sihanoukville. Nguyên nhân đến từ chi phí nhiên liệu tăng mạnh từ 1.800 USD lên 6.000-8.000 USD cho mỗi cabin mỗi tháng tại một số khu vực ở châu Á. Công ty từng áp dụng giải pháp giảm tốc, lưu lại cảng lâu hơn, nhưng không thể bù đắp khoản tăng.

Đến ngày 4/11, du thuyền rời Sihanoukville. Người phát ngôn Bộ Du lịch Campuchia Top Sopheak cho biết khoảng 98 du khách vẫn ở lại nước này, phân tán tại Sihanoukville, Kampot, Kep, Siem Reap và Phnom Penh. Những người khác đã về nhà hoặc tiếp tục di chuyển đến các điểm đến khác.

Odyssey thuộc sở hữu của công ty Villa Vie Residences, có trụ sở tại Mỹ. Du thuyền bán cabin ở dài hạn, khởi hành từ Belfast (Bắc Ireland), bắt đầu hành trình dài 3,5 năm từ tháng 10/2024. Tính đến ngày 26/10, du thuyền đã vòng quanh thế giới 755 ngày.

Phiêu Linh