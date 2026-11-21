Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Bùi Gia Huy, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Văn Thanh và Trần Quốc Khánh, cùng trú tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo kết quả xác minh ban đầu, tối 17/10, Trần Văn Thanh sử dụng mạng xã hội nhắn tin rủ nhiều thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô trên các tuyến đường thuộc phường Đông Hải và phường Phan Rang.

Khoảng 0h20 ngày 18/10, nhóm này nhập đoàn với một nhóm khác, cùng điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bóp còi, la hét trên đường 16/4 và khu vực Quảng trường 16/4.

Sau khi đoạn clip ghi lại sự việc được đăng tải trên TikTok, hơn 30 thanh niên khác tiếp tục kéo đến tham gia, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Qua xác minh, lực lượng Công an đã xác định hơn 60 thanh thiếu niên có hành vi đua xe, gây rối trật tự công cộng và cổ vũ đua xe trái phép.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.