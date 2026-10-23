Hơn 60 sản phẩm đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi hội tụ tại Hà Nội

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” diễn ra từ ngày 23-25/10 tại Hà Nội. (Ảnh: B.T)

Với hơn 60 sản phẩm đặc trưng của tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 không chỉ giới thiệu tinh hoa nông sản địa phương mà còn mở rộng cơ hội kết nối thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam thông qua kết hợp trưng bày trực tiếp và bán hàng trên nền tảng số.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Đoàn Thanh niên Chính phủ chủ trì, phối hợp Tỉnh đoàn Gia Lai và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức với sự tham gia của 10 doanh nghiệp, giới thiệu hơn 60 sản phẩm thuộc các nhóm cà-phê, nông sản chế biến, thực phẩm truyền thống, sản phẩm từ sâm và thảo dược, yến sào.

Điểm nhấn của chương trình là sự đa dạng về chủng loại, đồng thời cho thấy nỗ lực nâng cao giá trị nông sản thông qua chế biến, phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Ở nhóm cà-phê, doanh nghiệp tỉnh Gia Lai giới thiệu các dòng cà-phê Robusta đặc sản, cà-phê phối trộn Arabica và cà-phê cold brew dạng túi lọc. Bên cạnh đó là các sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa, chuối xanh sấy lạnh, hạt mắc-ca, hạt điều cùng nhiều mặt hàng thực phẩm chế biến tiện lợi.

Một số sản phẩm đặc sản địa phương tham gia Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 15. (Ảnh: B.T)

Đến từ Quảng Ngãi, các doanh nghiệp mang tới nhiều sản phẩm từ tỏi và hành tím Lý Sơn như: tỏi đen, bột tỏi, tỏi ngâm mật ong; các dòng nước mắm truyền thống, mắm nêm và sản phẩm yến sào.

Đáng chú ý, nhóm sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, sâm dây và thảo dược cũng được giới thiệu với nhiều hình thức chế biến như trà hòa tan, tinh chất, sản phẩm ngâm mật ong và sâm sấy dẻo.

Việc đưa các sản phẩm đến không gian trưng bày tại trung tâm Hà Nội tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, giới thiệu đặc tính, nguồn gốc và giá trị sản phẩm, qua đó tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.

Không dừng ở hoạt động trưng bày và mua sắm trực tiếp, chương trình tiếp tục kết hợp livestream bán hàng, mở thêm kênh giới thiệu sản phẩm và kết nối với người tiêu dùng trên môi trường số.

Người dân tham quan, mua sắm tại Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 15. (Ảnh: B.T)

Phiên livestream diễn ra từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 23/10, tạo điều kiện để khách hàng theo dõi, tìm hiểu và tiếp cận các sản phẩm ngay cả khi không đến trực tiếp địa điểm tổ chức.

Trong bối cảnh doanh nghiệp địa phương cần mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị hàng hóa và tăng khả năng cạnh tranh, việc kết hợp các phương thức xúc tiến thương mại góp phần đa dạng hóa kênh tiếp cận thị trường. Qua đó, các sản phẩm đặc trưng không chỉ có thêm cơ hội đến với người tiêu dùng mà còn từng bước xây dựng chỗ đứng trên thị trường rộng lớn hơn.

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 mở cửa đón người dân đến tham quan, tìm hiểu và mua sắm từ ngày 23-25/10 tại số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội). Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức hướng tới thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương quảng bá thương hiệu, mở rộng mạng lưới phân phối và khai thác hiệu quả hơn các kênh kinh doanh trên nền tảng số.