Hơn 60 nghìn người dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên được đào tạo nghề
Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên đã đào tạo nghề cho 60.926 lao động dân tộc thiểu số. Thống kê tại 80 xã, phường vùng dân tộc thiểu số trên tổng số 92 xã, phường của tỉnh cho thấy, trong tổng số 452.302 lao động dân tộc thiểu số, có 262.603 người đã qua đào tạo nghề, đạt 58,06%.
Cùng với đào tạo nghề, số lao động dân tộc thiểu số có việc làm tại Thái Nguyên cũng tăng qua các năm, từ 375.773 người năm 2021 lên 406.497 người năm 2025. Việc mở rộng cơ hội học nghề, tìm việc được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập, đời sống và chất lượng nguồn nhân lực tại các địa bàn miền núi.
Một trong những cách làm được Thái Nguyên chú trọng là tổ chức các lớp học nghề ngay tại xóm, bản, giúp người dân giảm thời gian và chi phí đi lại.
Không chỉ trang bị kỹ năng nghề, những lớp học tại cơ sở còn được kỳ vọng tạo thêm sinh kế cho người dân, đồng thời hình thành nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch cộng đồng - lĩnh vực đang được Thái Nguyên quan tâm.
Việc gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của địa phương, doanh nghiệp và định hướng phát triển các ngành kinh tế được xem là hướng đi nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, giúp lao động dân tộc thiểu số có thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/hon-60-nghin-nguoi-dan-toc-thieu-so-o-thai-nguyen-duoc-dao-tao-nghe-post1402193.html