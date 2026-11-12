Hơn 60 nghìn người dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên được đào tạo nghề

Trung tâm GDNN-GDTX Đồng Hỷ mở lớp đào tạo cho bà con dân tộc thiểu số quy trình trồng và chế biến chè.

Cùng với đào tạo nghề, số lao động dân tộc thiểu số có việc làm tại Thái Nguyên cũng tăng qua các năm, từ 375.773 người năm 2021 lên 406.497 người năm 2025. Việc mở rộng cơ hội học nghề, tìm việc được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập, đời sống và chất lượng nguồn nhân lực tại các địa bàn miền núi.

Một trong những cách làm được Thái Nguyên chú trọng là tổ chức các lớp học nghề ngay tại xóm, bản, giúp người dân giảm thời gian và chi phí đi lại.

Trung tâm GDNN-GDTX Đồng Hỷ mở lớp đào tạo cho bà con dân tộc thiểu số quy trình trồng và chế biến chè

Không chỉ trang bị kỹ năng nghề, những lớp học tại cơ sở còn được kỳ vọng tạo thêm sinh kế cho người dân, đồng thời hình thành nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch cộng đồng - lĩnh vực đang được Thái Nguyên quan tâm.

Việc gắn đào tạo nghề với nhu cầu thực tế của địa phương, doanh nghiệp và định hướng phát triển các ngành kinh tế được xem là hướng đi nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, giúp lao động dân tộc thiểu số có thêm cơ hội việc làm, tăng thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.