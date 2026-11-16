Hơn 60 gian hàng ghi dấu thành tựu công nghệ ngành xây dựng

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Sáng 16/11, tại Cung Triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia (Hà Nội), Bộ Xây dựng đã khai mạc Triển lãm thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành xây dựng, với sự tham gia của 34 cơ quan, đơn vị thuộc khối cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong, ngoài ngành, với 61 gian hàng.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết, ngành xây dựng có phạm vi hoạt động rộng, từ phát triển hệ thống giao thông, xây dựng các công trình hạ tầng đến quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở và quản lý hoạt động xây dựng. Đây đều là những lĩnh vực gắn trực tiếp với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống hằng ngày của người dân.

Thứ trưởng Phạm Minh Hà phát biểu khai mạc. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Trong những năm tới, ngành xây dựng sẽ tiếp tục triển khai nhiều công trình, dự án quy mô lớn như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, các tuyến đường bộ cao tốc, sân bay, bến cảng và nhiều dự án hạ tầng quan trọng khác. Quy mô và tính chất phức tạp của các công trình này đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỹ thuật, công nghệ, chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Cùng với đó, công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở, hệ thống giao thông và kết cấu hạ tầng cũng đòi hỏi phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác dữ liệu hiệu quả hơn nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Phạm Minh Hà, trong bối cảnh đó, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của ngành. Ngành xây dựng cần có thêm những công nghệ mới, vật liệu và kết cấu mới, thiết bị và giải pháp kỹ thuật tiên tiến hơn; đồng thời nâng cao năng lực của doanh nghiệp và đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực xây dựng.

Nhiều mô hình, thiết kế công nghệ mới, lần đầu tiên được giới thiệu tại các gian hàng. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Triển lãm lần này giới thiệu những sản phẩm khoa học công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành. Đây là dịp nhìn lại những kết quả đạt được trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, từ vật liệu, thiết bị, giải pháp kỹ thuật phục vụ thiết kế, thi công, quản lý công trình đến các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và giải pháp số phục vụ quản lý ngành.

"Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu sản phẩm được trưng bày, mà là những sản phẩm đó có thể sử dụng được ở đâu, giải quyết được vấn đề gì, giúp công việc nhanh hơn, chất lượng tốt hơn, tiết kiệm chi phí hơn và quản lý hiệu quả hơn. Một sản phẩm nghiên cứu có giá trị khi được đưa vào sử dụng trong thực tế. Một giải pháp chuyển đổi số có hiệu quả khi giúp cơ quan quản lý làm việc tốt hơn, giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí và giúp người dân tiếp cận các dịch vụ thuận tiện hơn", Thứ trưởng Phạm Minh Hà nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ sự kiện này, Thứ trưởng Phạm Minh Hà dành sự quan tâm đến sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường đại học.

"Các bạn đang học tập trong giai đoạn ngành xây dựng có nhiều cơ hội phát triển. Việc triển khai các công trình lớn, ứng dụng công nghệ mới và thúc đẩy chuyển đổi số đang tạo ra nhu cầu lớn về đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, kiến trúc sư có trình độ, năng lực nghiên cứu và khả năng làm chủ công nghệ", Thứ trưởng Phạm Minh Hà nói và chia sẻ: "Thông qua chuỗi sự kiện này, các bạn sẽ hiểu thêm về công việc thực tế của ngành, được tiếp cận với những sản phẩm, công nghệ mới và có thêm động lực để học tập, nghiên cứu, sáng tạo".

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày thành tựu ngành xây dựng. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Tại triển lãm, các sản phẩm trưng bày tập trung vào những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình thông tin công trình (BIM), hệ thống thông tin địa lý (GIS), đô thị thông minh, công nghệ xây dựng, vật liệu mới, công trình xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Nhiều sản phẩm, giải pháp đáng chú ý được giới thiệu như mô hình đào hầm mới (NATM) của Tập đoàn Đèo Cả; thiết bị bay không người lái (UAV), công nghệ quét laser 3D và bản sao số của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế cảng – kỹ thuật biển (Portcoast); kết cấu gỗ công nghệ mới của Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST); vật liệu xây dựng mới của Tổng công ty Viglacera cùng các mô hình, thiết kế công nghệ mới của Công ty cổ phần Hệ thống thông tin ETC….

Triển lãm cũng tạo thêm cơ hội để các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu sản phẩm, giải pháp công nghệ; qua đó tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ và đưa những sản phẩm có chất lượng vào ứng dụng rộng rãi trong, ngoài ngành xây dựng.

Triển lãm tạo cơ hội để các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Triển lãm diễn ra trong 3 ngày từ 16 - 18/11, nằm trong Chuỗi sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành xây dựng năm 2026, nhằm thực hiện nhiệm vụ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Phiên họp chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá kết quả công tác quý III/2026.

Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã giao Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức Hội nghị chuyên đề về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với mục tiêu tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành rà soát dư địa tăng trưởng của từng ngành, vùng, địa phương và chuỗi giá trị; xác định rõ điểm nghẽn và những bài toán cần giải quyết; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tham gia trong toàn bộ quá trình.