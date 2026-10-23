Hơn 60 đặc sản vùng duyên hải và cao nguyên Trung bộ được giới thiệu ở Hà Nội

Khai mạc chương trình Sức sống hàng Việt số 15. Video: PHÚC HẬU

Chương trình do Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức.

Các đại biểu tham quan tại khu trưng bày những sản vật tiêu biểu. Ảnh: PHÚC HẬU

Chương trình giới thiệu hơn 60 sản phẩm của nhiều thương hiệu đặc sản từ vùng cao nguyên đến duyên hải thuộc các tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Các sản phẩm trưng bày tại Sức sống hàng Việt số 15. Ảnh: PHÚC HẬU

Tại trung tâm khu trưng bày nổi bật với những sản vật tiêu biểu của vùng cao nguyên như sâm Ngọc Linh, cà phê, sầu riêng, mắc ca, hạt điều, các loại thảo dược và nhiều sản phẩm thực phẩm tiện lợi. Nhóm đặc sản từ vùng duyên hải và hải đảo có hành, tỏi Lý Sơn, nước mắm truyền thống...

Không gian trưng bày các sản phẩm từ duyên hải Nam Trung bộ và cao nguyên Trung bộ. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, chương trình Sức sống hàng Việt do Bộ Công thương khởi xướng, kết hợp trưng bày, trải nghiệm trực tiếp với livestream để giúp sản phẩm Việt tiếp cận người tiêu dùng trên khắp cả nước theo phương thức đa kênh, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới, đưa giá trị văn hóa, bản sắc vùng miền đến gần hơn người tiêu dùng.

Chương trình Sức sống hàng Việt số 15 mở cửa đến hết ngày 25-10, tại Không gian trưng bày và livestream Sức sống hàng Việt (số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Bên cạnh không gian trưng bày, phiên livestream giới thiệu các sản phẩm và thương hiệu sẽ được tổ chức trên kênh TikTok của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút hôm nay, 23-10.

Người tiêu dùng ở Hà Nội thưởng thức cà phê ủ lạnh. Ảnh: PHÚC HẬU

Các sản phẩm của vùng duyên hải Nam Trung bộ. Ảnh: PHÚC HẬU

Người tiêu dùng ở Hà Nội khảo sát các sản phẩm trưng bày tại Sức sống hàng Việt số 15. Ảnh: PHÚC HẬU