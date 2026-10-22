Hơn 60 đặc sản Gia Lai và Quảng Ngãi tiếp cận thị trường Thủ đô

Khu vực trung tâm Thủ đô những ngày cuối tháng 10 trở thành điểm hẹn kết nối nông sản các vùng miền khi Không gian trưng bày và livestream “Sức sống hàng Việt” chính thức mở cửa tại địa chỉ số 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng Đoàn Thanh niên Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức, kéo dài liên tục từ ngày 23 đến hết ngày 25/10/2026.

Với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên”, kỳ tổ chức thứ 15 của chương trình quy tụ 10 cơ sở kinh doanh, mang đến danh mục phong phú gồm hơn 60 mặt hàng tiêu biểu.

Điểm đáng chú ý của đợt xúc tiến lần này là sự kết hợp đồng thời giữa phương thức mua sắm truyền thống tại chỗ và thương mại điện tử.

Hơn 60 mặt hàng nông sản chế biến, thảo dược và đặc sản tiêu biểu của Gia Lai và Quảng Ngãi được trưng bày, giới thiệu đồng loạt tại không gian 62 Tràng Tiền (Hà Nội).

Người tiêu dùng ngoài việc trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại gian hàng còn có thể theo dõi và đặt hàng qua phiên livestream phát sóng trong khung giờ từ 19h30 đến 22h30 ngày 23/10/2026.

Chiếm tỷ trọng nổi bật trong danh mục hàng hóa giới thiệu đợt này là các dòng sản phẩm có hàm lượng chế biến sâu, đặc biệt từ thảo dược và sâm Ngọc Linh.

Đặc sản địa phương với nhiều dòng sản phẩm chế biến sâu từ sâm Ngọc Linh, cà phê Tây Nguyên đến hành tỏi Lý Sơn, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Thủ đô.

Đơn vị tham gia như Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu-mơ-rông Kon Tum giới thiệu đa dạng chế phẩm gồm trà hòa tan, trà ô long, cà phê, rượu sâm, sâm ngâm mật ong và sâm dây sấy dẻo, sâm dây khô.

Song song đó, Công ty TNHH Thảo Dược Tây Nguyên mang đến nhiều dòng trà túi lọc kết hợp cùng các loại tinh chất thảo mộc ngâm mật ong và mứt sâm dây.

Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh cũng đóng góp các chế phẩm dịch chiết Sâm Ngọc Linh đóng gói và đóng chai tiện dụng.

Đa dạng các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của doanh nghiệp Gia Lai và Quảng Ngãi được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ khách tham quan và mua sắm trong khuôn khổ chương trình "Sức sống hàng Việt".

Cùng với thảo dược, nông sản vùng cao Gia Lai tạo dấu ấn qua các mặt hàng cà phê chất lượng cao của Công ty TNHH MTV Ngon Avatar, từ hạt Robusta truyền thống, cà phê phối trộn Robusta - Arabica đến cà phê cold brew túi lọc.

Phân khúc thực phẩm đóng gói của tỉnh còn có sầu riêng sấy thăng hoa Tropi Durian và bột chuối xanh sấy lạnh của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Green Tropical; các loại hạt mắc ca, hạt điều cùng khô gà, khô bò do Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát cung ứng; bên cạnh chuỗi sản phẩm ăn liền như bún cá ngừ, bánh canh đóng gói và gia vị sốt của Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Vĩnh Phú.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi, thế mạnh từ Lý Sơn được tập trung khai thác thông qua chuỗi sản phẩm tỏi và hành tím của Công ty Cổ phần Dori.

Doanh nghiệp này cung cấp các dạng chế biến đa dạng gồm tỏi tươi, hành tím, tỏi đen, bột gia vị, siro tỏi và sản phẩm lên men ngâm chua ngọt. Ở nhóm sản phẩm biển truyền thống, Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Mười Quý giới thiệu các loại mắm nêm, nước mắm nhĩ Tô Nô và nước mắm cốt cá cơm.

Nhóm yến sào của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Yến sào Culaore cũng mang tới người tiêu dùng Thủ đô các dòng tổ yến thô, yến tinh chế rút lông sợi và yến hũ chưng sẵn kết hợp đông trùng hạ thảo, sâm dây.

Chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại “Sức sống hàng Việt” được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước duy trì như một kênh hỗ trợ thiết thực, tạo cầu nối trực tiếp giữa các cơ sở sản xuất địa phương với thị trường tiêu dùng lớn tại Hà Nội.

Thông qua việc tổ chức không gian bán hàng đa kênh, cơ quan chức năng tiếp tục trợ lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã từng bước mở rộng kênh phân phối thực địa và thích ứng với môi trường số hóa.