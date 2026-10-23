Hơn 60 đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi lên kệ tại phố Tràng Tiền

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 có chủ đề “Bài ca Tây Nguyên”. Ảnh Bảo Trung

Sáng 23-10, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên”, đã khai mạc tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Chương trình diễn ra đến ngày 25-10, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp tổ chức.

Nhiều loại đặc sản được giới thiệu tại chương trình. Ảnh: Bảo Trung

Hơn 60 đặc sản được giới thiệu, gồm cà phê, sầu riêng sấy, tỏi Lý Sơn, nước mắm truyền thống, yến sào, sâm Ngọc Linh. Nhờ đó, người tiêu dùng Thủ đô có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn nhiều loại sản phẩm nổi tiếng ngay tại trung tầm thành phố.

Thông qua chương trình, Cục tạo không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và thử nghiệm phương thức bán hàng phù hợp xu hướng mới.

Ngoài mua trực tiếp, người tiêu dùng còn có thể mua hàng qua kênh trực tuyến. Ảnh: Bảo Trung

Điểm đáng chú ý là chương trình kết hợp bán hàng trực tiếp tại không gian trưng bày với livestream trên nền tảng số. Hình thức trực tiếp giúp người mua lựa chọn sản phẩm tại chỗ, trong khi livestream tiếp cận khách hàng ngoài địa điểm tổ chức. Qua đó, doanh nghiệp có thêm kênh giới thiệu hàng hóa, tương tác với người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu thụ.

Ông Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai kỳ vọng, hoạt động trưng bày, bán hàng trực tiếp và livestream giúp sản phẩm địa phương được nhiều khách hàng biết đến, mở rộng kết nối với nhà phân phối.

Người tiêu dùng Thủ đô mua sắm sản phẩm tại chương trình. Ảnh: Bảo Trung

Phiên livestream diễn ra từ 19h đến 22h30 ngày 23-10 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

“Sức sống hàng Việt” là chương trình kết hợp trưng bày, trải nghiệm, bán hàng trực tiếp với nền tảng số nhằm hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Việt. Với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên”, kỳ tổ chức thứ 15 tiếp tục kết nối đặc sản địa phương với người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra và phát triển thị trường trong nước.