Hơn 60 đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi giới thiệu tại phố Tràng Tiền

Ngày 23/10, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” khai mạc tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội, giới thiệu hơn 60 đặc sản Gia Lai và Quảng Ngãi đến người tiêu dùng Thủ đô. Chương trình kết hợp trưng bày, bán hàng trực tiếp với livestream, mở rộng cơ hội quảng bá và tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Chương trình diễn ra từ ngày 23 đến 25/10, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ tổ chức, với sự tham gia của Tỉnh đoàn Gia Lai, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, TikTok Việt Nam và NAPAS.

Chương trình giới thiệu hơn 60 đặc sản Gia Lai và Quảng Ngãi đến người tiêu dùng Thủ đô.

Hơn 60 sản phẩm đặc trưng của hai địa phương được giới thiệu, từ cà phê, sầu riêng sấy, tỏi Lý Sơn, nước mắm truyền thống đến yến sào, sâm Ngọc Linh và nhiều đặc sản khác. Tại không gian trưng bày, người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm.

Việc đưa đặc sản địa phương đến khu vực trung tâm Hà Nội tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng, đồng thời tìm kiếm đối tác phân phối.

Người dân thăm quan và mua sắm sản phẩm tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh, việc quảng bá sản phẩm cần gắn với kết nối tiêu thụ và nhu cầu thực tế của thị trường. Thông qua “Sức sống hàng Việt”, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất có thêm không gian giới thiệu hàng hóa, tiếp cận người tiêu dùng và thử nghiệm các phương thức bán hàng phù hợp với xu hướng mới.

Các sản phẩm được giới thiệu và bày bán tại chương trình.

Ông Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ cho biết, chương trình thể hiện sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, cơ quan quản lý và các địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm Việt. Đây cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động gắn với phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong thương mại.

Chương trình thể hiện sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, cơ quan quản lý và các địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm Việt.

Đối với Gia Lai và Quảng Ngãi, chương trình là cơ hội đưa sản phẩm đặc trưng đến thị trường Thủ đô, tiếp nhận phản hồi của khách hàng và tìm kiếm cơ hội hợp tác phân phối.

Ông Phạm Hồng Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, kỳ vọng hoạt động trưng bày, bán hàng trực tiếp và livestream sẽ giúp sản phẩm địa phương tiếp cận đông đảo khách hàng hơn, qua đó mở rộng cơ hội kết nối với nhà phân phối và các kênh tiêu thụ.

Sự tham gia của các đối tác công nghệ và thanh toán như TikTok Việt Nam, NAPAS góp phần đa dạng hóa phương thức quảng bá, mua bán, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng trên cả kênh trực tiếp và môi trường số.

Người dân có thể tham quan, mua sắm tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội, từ ngày 23 đến 25/10.

Người dân có thể tham quan, mua sắm tại Không gian trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm “Sức sống hàng Việt”, số 62 Tràng Tiền, Hà Nội, từ ngày 23 đến 25/10. Phiên livestream diễn ra từ 19h đến 22h30 ngày 23/10 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Thông qua việc kết hợp trải nghiệm trực tiếp với bán hàng trực tuyến, “Sức sống hàng Việt” tiếp tục tạo cầu nối giữa sản phẩm địa phương và người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường trong nước.