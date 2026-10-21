Hơn 60 đặc sản Gia Lai, Quảng Ngãi đến với người tiêu dùng Thủ đô từ 23/10

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Đoàn Thanh niên Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Gia Lai và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức, “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” sẽ giới thiệu đến người tiêu dùng Thủ đô những sản phẩm đặc trưng của hai địa phương, góp phần quảng bá thương hiệu, kết nối thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt.

Tham gia sự kiện, 10 doanh nghiệp mang đến hơn 60 sản phẩm thuộc nhiều nhóm hàng, từ cà phê, nông sản chế biến, thực phẩm truyền thống đến các sản phẩm từ sâm, thảo dược và yến sào, phản ánh sự đa dạng của đặc sản địa phương và nỗ lực gia tăng giá trị sản phẩm thông qua chế biến.

Từ cà phê Tây Nguyên đến nông sản chế biến

Cà phê là một trong những nhóm sản phẩm tiêu biểu của Gia Lai tại chương trình. Công ty TNHH MTV Ngon Avatar giới thiệu cà phê đặc sản truyền thống Robusta Gia Lai, cà phê Robusta phối trộn Arabica và cà phê cold brew cao cấp dạng túi lọc, mang đến nhiều lựa chọn cho người yêu cà phê.

Ở nhóm nông sản chế biến, Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Green Tropical mang đến các sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa Tropi Durian, sầu riêng viên sấy thăng hoa và bột chuối xanh sấy lạnh. Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát giới thiệu khô gà bơ tỏi, khô gà lá chanh, khô bò, hạt mắc ca và hạt điều.

Các sản phẩm thực phẩm tiện lợi của Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Vĩnh Phú cũng góp mặt với nhiều lựa chọn như bánh canh cá lóc, bánh canh lươn, bánh canh chay, bún cá ngừ, sa tế, ớt xào cay và cốt cô đặc bánh canh cá lóc.

Đến từ đặc khu Lý Sơn, Công ty Cổ phần Dori giới thiệu nhiều sản phẩm từ tỏi và hành tím địa phương, gồm tỏi Lý Sơn, hành tím Lý Sơn, tỏi đen, bột tỏi, bột hành, tỏi ngâm mật ong, các sản phẩm ngâm chua và siro tỏi. Đây là những sản phẩm góp phần đa dạng hóa cách chế biến, gia tăng giá trị cho nông sản đặc trưng của địa phương.

Ở nhóm thực phẩm truyền thống, Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Mười Quý mang đến các dòng nước mắm cốt đặc biệt, nước mắm cốt thượng hạng, nước mắm nhĩ Tô Nô, nước mắm cá cơm, nước mắm cho bé và mắm nêm Mười Quý.

Người tiêu dùng cũng có cơ hội tìm hiểu các sản phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Yến sào Culaore, từ yến thô, yến sơ chế rút lông nguyên tổ, yến sơ chế sợi đến các dòng yến hũ chưng với nhiều hương vị như gừng, đông trùng hạ thảo, sâm đường kiêng và sâm dây Ngọc Linh.

Nhóm sản phẩm từ sâm và thảo dược là một điểm nhấn tại chương trình. Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh giới thiệu dịch chiết Sâm Ngọc Linh dạng chai, dạng gói cùng một số sản phẩm khác.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thảo Dược Tây Nguyên mang đến trà sâm dây Ngọc Linh, trà gừng nhân sâm, trà khổ qua rừng, trà sâm lạc tiên, tinh chất sâm dây Ngọc Linh mật ong, tinh chất gừng nhân sâm mật ong, tinh chất nghệ mật ong, mứt sâm dây và sâm dây Ngọc Linh khô.

Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu-mơ-rông Kon Tum giới thiệu trà hòa tan sâm Ngọc Linh, trà ô long sâm Ngọc Linh, cà phê sâm Ngọc Linh, các dòng rượu sâm, sâm Ngọc Linh ngâm mật ong, nước hồng đẳng sâm Ngọc Linh mật ong cùng các sản phẩm sâm dây sấy dẻo, sâm dây khô.

Sự đa dạng về chủng loại cho thấy nỗ lực phát triển các sản phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu đặc trưng, mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng và gia tăng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp địa phương.

Người dân Thủ đô có thể đến Không gian trưng bày và livestream “Sức sống hàng Việt”, tại 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong các ngày 23–25/10/2026 để trực tiếp tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm của doanh nghiệp Gia Lai và Quảng Ngãi.

Bên cạnh hoạt động trưng bày trực tiếp, chương trình tổ chức phiên livestream bán hàng từ 19h30 đến 22h30 ngày 23/10/2026, tạo thêm kênh tiếp cận sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua nền tảng số.

Thông qua chương trình “Sức sống hàng Việt”, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiếp tục thúc đẩy quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất địa phương tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng kênh phân phối và phát triển hoạt động kinh doanh trên môi trường số.