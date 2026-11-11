Hơn 60 bức ảnh tái hiện 950 năm Văn Miếu-Quốc Tử Giám 'từ di sản đến ngoại giao văn hoá'

Triển lãm ‘Từ di sản đến ngoại giao văn hoá’ diễn ra trong thời gian kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Ảnh: BTC.

Chiều 11/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám khai mạc triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa”, nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026).

Với hơn 60 tác phẩm được tuyển chọn từ kho tư liệu ảnh của TTXVN, triển lãm giới thiệu hành trình của Văn Miếu – Quốc Tử Giám từ những khuôn hình lịch sử đến các hoạt động văn hóa, giáo dục và đối ngoại.

Các bức ảnh không chỉ lưu giữ diện mạo một di sản tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội mà còn ghi lại những dấu mốc trong hoạt động ngoại giao văn hóa của Việt Nam.

Một trong những nội dung đáng chú ý là hình ảnh các nguyên thủ, chính khách quốc tế khi đến thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong các chuyến thăm chính thức Việt Nam, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton năm 2000, Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2001, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào năm 2005, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko năm 2017, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân năm 2025.

Những khoảnh khắc tại không gian di sản thể hiện sức hấp dẫn của Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong các hoạt động đối ngoại.

Thông qua kiến trúc, lịch sử và truyền thống hiếu học, di tích trở thành nơi giới thiệu những giá trị văn hóa Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Triển lãm cũng giới thiệu nhiều hình ảnh có giá trị tư liệu về di tích qua các thời kỳ như Khuê Văn Các năm 1960, cổng Văn Miếu năm 1967, vườn bia Tiến sĩ năm 1979, sân Bái Đường năm 1990.

Những khuôn hình này được đặt cạnh hình ảnh Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày nay, giúp công chúng hình dung sự thay đổi của không gian di tích qua thời gian, đồng thời nhận diện những giá trị được gìn giữ và tiếp nối.

Bên cạnh đó, các hoạt động hội Xuân, trò chơi dân gian, xin chữ đầu năm, trình diễn nghệ thuật truyền thống, tôn vinh tài năng trẻ và giáo dục di sản dành cho học sinh, sinh viên cũng được giới thiệu.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhấn mạnh, từ trường Quốc học đầu tiên đến điểm đến trong các hoạt động đối ngoại, Văn Miếu – Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng văn hóa Việt Nam, kết nối truyền thống với hiện tại và Việt Nam với thế giới.