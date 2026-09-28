Hơn 60 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương hầu tòa

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về 9 tội danh: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong các bị cáo, cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường và vợ là Đặng Thị Hòa cùng 35 cấp dưới bị TAND TP Hà Nội xét xử về tội "Nhận hối lộ".

30 bị cáo còn lại bị xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Hơn 60 người có quyền, nghĩa vụ liên quan được tòa triệu tập và hơn 40 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo.

Hành vi của hầu hết bị cáo bị chi phối bởi Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông, cặp vợ chồng có tổng cộng 20 tiền án.

Cáo trạng xác định, năm 2016 và 2020, Nguyễn Thị Mai Anh thuộc diện áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nhưng bị cáo nhiều lần trốn viện để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông hối lộ tiền mặt hoặc tài trợ các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cho lãnh đạo, bác sĩ và nhân viên y tế để được sinh hoạt tự do tại viện. Quá trình điều trị, Mai Anh được bố trí buồng riêng có điều hòa, tủ lạnh, đưa 2 con nhỏ và người giúp việc vào ở cùng. Đông cũng được tự do ra vào, ăn ở và sinh hoạt tại đây.

Nhiều bác sĩ, điều dưỡng bị cáo buộc nhận tiền hàng tháng để làm ngơ cho người chữa bệnh bắt buộc trốn viện và che giấu thông tin khi cơ quan điều tra xác minh. Một số nhân viên bảo vệ cũng nhận tiền để mở cổng, giúp Mai Anh trốn viện 37 lần, Đông 11 lần.

Theo cáo trạng, vào tối 7/6/2025, tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), Công an Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Lê Văn Đông tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong số người đang bay lắc có bị cáo Trần Quốc An (điều dưỡng của Viện Pháp y tâm thần Trung ương) tham gia hút cần sa, uống "nước vui" do Đông cung cấp và còn cất giấu ma túy trong túi quần.

Ngoài nhận hối lộ và sử dụng ma túy, các lãnh đạo và bác sĩ Viện Pháp y tâm thần Trung ương còn "biến tội phạm thành bệnh nhân tâm thần" thông qua việc làm sai lệch hồ sơ vụ án khi giám định pháp y.

Cáo trạng xác định cựu Viện trưởng Trần Văn Trường đã trực tiếp nhận hối lộ 4,68 tỷ đồng từ hành vi "chạy giấy tâm thần". Có gần 20 bị cáo được cơ quan tố tụng cho tại ngoại, hơn 40 bị cáo bị tạm giam.