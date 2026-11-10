Hơn 60.000 lượt đặt chỗ của Thai Airways bị rò rỉ dữ liệu

Hãng hàng không Quốc gia Thái Lan (Thai Airways) xác nhận 60.529 lượt đặt chỗ của hành khách bị ảnh hưởng do sự cố bảo mật trên nền tảng đặt chỗ và xuất vé Amadeus trong khoảng thời gian hơn 3 năm, từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2026.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sự cố xảy ra khi các tài khoản quản trị trên hệ thống của Tập đoàn công nghệ Amadeus bị truy cập trái phép.

Dữ liệu bị rò rỉ gồm tên hành khách, mã đặt chỗ, ngày bay, hành trình và hạng ghế. Trong số này, 376 lượt đặt chỗ còn bị lộ thêm các thông tin cá nhân chi tiết như địa chỉ email, số điện thoại, số hộ chiếu, quốc tịch, số thẻ khách hàng thân thiết, số hiệu chuyến bay, số vé và số ghế.

Thai Airways khẳng định thông tin thẻ tín dụng của khách hàng không bị ảnh hưởng và hệ thống vận hành nội bộ của hãng vẫn an toàn. Hãng đang phối hợp với Amadeus xác minh vụ việc, đồng thời xin lỗi hành khách về những lo ngại và bất tiện phát sinh.

Ngoài Thai Airways, sự cố trên hệ thống Amadeus còn được ghi nhận tại một số hãng hàng không lớn khác, gồm Cathay Pacific, Singapore Airlines, Japan Airlines, Korean Air, Asiana Airlines và Finnair.