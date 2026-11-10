Xã hội

Hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi

Hơn 6 tỷ đồng là tổng giá trị nguồn lực Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố Hà Nội vận động trong năm 2026 để triển khai các hoạt động trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi. Nguồn lực này đã được chuyển đổi thành nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, từ phương tiện đi lại, học bổng đến chăm lo đời sống cho những hoàn cảnh khó khăn.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Nguyễn Tuyền

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hon-6-ty-dong-ho-tro-nguoi-khuyet-tat-va-tre-mo-coi-246261110112044674.htm