Hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi

Thực hiện Luật thi đua khen thưởng số 06/2022/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2026/QH16; Ngày 25/9/2026 Chính phủ ban hành Nghị định số 368/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/10/2026. Theo đó một số nội dung quy định về khen thưởng cá nhân có quá trình cống hiến được quy định như sau: