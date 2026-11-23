Ngày 21/11, Porsche Việt Nam chính thức giới thiệu Cayenne thuần điện hoàn toàn mới tại Trung tâm Porsche Sài Gòn. Đây là thế hệ thứ tư của dòng SUV Cayenne, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược điện hóa của thương hiệu xe thể thao Đức.

Porsche Việt Nam chính thức giới thiệu Cayenne thuần điện hoàn toàn mới tại Trung tâm Porsche Sài Gòn

Sự kiện ra mắt được tổ chức với sự góp mặt của những khách hàng đầu tiên sở hữu Cayenne Turbo thuần điện tại Việt Nam. Bên cạnh mẫu xe mới, Porsche còn trưng bày các thế hệ Cayenne sử dụng động cơ đốt trong và plug-in hybrid, tái hiện hành trình phát triển hơn hai thập kỷ của dòng SUV này.

Theo Porsche Việt Nam, Cayenne thuần điện đã bắt đầu nhận đặt hàng từ tháng 4/2026 và những chiếc xe đầu tiên chuẩn bị được bàn giao đến khách hàng.

6 phiên bản, giá bán từ 4,72 tỷ đồng

Tại Việt Nam, Porsche Cayenne thuần điện được phân phối với hai kiểu dáng thân xe SUV và Coupé, cùng ba cấu hình hiệu suất gồm tiêu chuẩn, S và Turbo.

Giá bán lẻ tiêu chuẩn của 6 phiên bản cụ thể như sau: - Porsche Cayenne thuần điện: 4,72 tỷ đồng. - Porsche Cayenne Coupé thuần điện: 4,82 tỷ đồng. - Porsche Cayenne S thuần điện: 4,93 tỷ đồng. - Porsche Cayenne S Coupé thuần điện: 5,04 tỷ đồng. - Porsche Cayenne Turbo thuần điện: 6,32 tỷ đồng. - Porsche Cayenne Turbo Coupé thuần điện: 6,41 tỷ đồng.

Mức giá trên đã bao gồm các loại thuế và gói dịch vụ tại địa phương, chưa tính các trang bị tùy chọn cá nhân hóa.

Việc bổ sung Cayenne thuần điện giúp Porsche hoàn thiện danh mục hệ truyền động cho dòng SUV chủ lực, bên cạnh các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong và plug-in hybrid hiện có.

Cayenne Turbo mạnh tới 1.156 mã lực, tăng tốc ngang siêu xe

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Porsche Cayenne thuần điện nằm ở khả năng vận hành. Mẫu SUV này được phát triển trên kiến trúc điện áp 800 V, sử dụng bộ pin dung lượng 113 kWh tích hợp vào kết cấu khung gầm nhằm hạ thấp trọng tâm và tối ưu không gian nội thất.

Ở phiên bản tiêu chuẩn, Cayenne thuần điện có công suất tối đa 442 mã lực và mô-men xoắn 835 Nm khi kích hoạt Launch Control. Xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 4,8 giây, tốc độ tối đa 230 km/h và phạm vi di chuyển lên tới 642 km.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Porsche Cayenne thuần điện nằm ở khả năng vận hành

Phiên bản Cayenne S nâng công suất lên 666 mã lực, mô-men xoắn 1.080 Nm, cho phép tăng tốc từ 0–100 km/h trong 3,8 giây. Tốc độ tối đa đạt 250 km/h, trong khi phạm vi hoạt động lên tới 653 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Đặc biệt, Cayenne Turbo thuần điện sở hữu công suất cực đại 1.156 mã lực cùng mô-men xoắn lên tới 1.500 Nm khi sử dụng Launch Control.

Nhờ đó, mẫu SUV điện hiệu năng cao này chỉ mất 2,5 giây để tăng tốc từ 0–100 km/h, trước khi đạt tốc độ tối đa 260 km/h. Phạm vi di chuyển của phiên bản Turbo được công bố ở mức 623 km mỗi lần sạc.

Những thông số trên đưa Cayenne Turbo thuần điện vào nhóm SUV có khả năng tăng tốc ấn tượng, tiệm cận hiệu suất của nhiều mẫu siêu xe thể thao.

Cayenne thuần điện được ứng dụng các công nghệ phát triển từ chương trình đua xe Formula E của Porsche

Không chỉ sở hữu công suất lớn, Cayenne thuần điện còn được ứng dụng các công nghệ phát triển từ chương trình đua xe Formula E của Porsche.

Hệ thống thu hồi năng lượng khi giảm tốc có thể đạt công suất lên tới 600 kW, trong khi các phiên bản S và Turbo được trang bị công nghệ làm mát trực tiếp động cơ điện bằng dầu ở trục sau, giúp duy trì hiệu suất khi vận hành ở cường độ cao.

Sạc từ 10–80% trong chưa đầy 16 phút

Bên cạnh hiệu suất vận hành, Porsche Cayenne thuần điện còn gây chú ý với khả năng sạc nhanh.

Nhờ kiến trúc điện áp 800 V, mẫu xe hỗ trợ công suất sạc nhanh DC tối đa 400 kW. Trong điều kiện lý tưởng, bộ pin có thể được sạc từ 10% lên 80% dung lượng trong chưa đầy 16 phút.

Hệ thống quản lý nhiệt được thiết kế để làm mát cả phía trên và phía dưới bộ pin, góp phần duy trì hiệu suất sạc và vận hành.

Porsche Cayenne thuần điện gây chú ý với khả năng sạc nhanh

Tại Việt Nam, Porsche đang tiếp tục mở rộng mạng lưới trạm sạc nhanh DC thông qua đối tác Charge+. Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng xe Porsche vẫn được hưởng chính sách sạc miễn phí tại các Trung tâm Porsche trên toàn quốc.

Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng đối với khả năng tiếp cận khách hàng của Cayenne thuần điện, trong bối cảnh hạ tầng sạc vẫn là vấn đề được nhiều người dùng ô tô điện quan tâm.

Thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi và nhiều công nghệ

Về ngoại hình, Cayenne thuần điện tiếp tục kế thừa những đường nét đặc trưng của dòng SUV thể thao Porsche, đồng thời được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và tối ưu khí động học.

Phần đầu xe nổi bật với nắp ca-pô hạ thấp, cụm đèn LED Matrix thanh mảnh, trong khi phía sau là dải đèn hậu với hiệu ứng đồ họa 3D cùng logo Porsche phát sáng.

Đặc biệt, phiên bản Cayenne Coupé sở hữu đường mái vuốt về phía sau lấy cảm hứng từ thiết kế đặc trưng của Porsche 911.

Cayenne thuần điện tiếp tục kế thừa những đường nét đặc trưng của dòng SUV thể thao Porsche

Hệ số cản gió của Cayenne Coupé thuần điện đạt Cd 0,23, thấp hơn mức 0,25 trên phiên bản SUV. Thiết kế khí động học này giúp gia tăng phạm vi hoạt động của phiên bản Coupé lên tới 18 km so với cấu hình SUV tương đương.

Porsche Cayenne thuần điện có chiều dài 4.985 mm, rộng 1.980 mm và cao 1.674 mm. Chiều dài cơ sở tăng gần 130 mm so với thế hệ trước, mang lại không gian rộng rãi hơn cho hàng ghế thứ hai.

Khoang hành lý phía sau có dung tích từ 781 đến 1.588 lít, kết hợp ngăn chứa đồ phía trước dung tích 90 lít.

Bên trong khoang lái, mẫu SUV mới được trang bị hệ thống hiển thị kỹ thuật số Porsche Driver Experience với màn hình Flow Display, tạo nên không gian hiển thị lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu xe Porsche.

Nội thất Porsche Cayenne thuần điện

Xe còn có hệ thống Mood Modes, cho phép thay đổi trải nghiệm không gian nội thất thông qua điều chỉnh ghế ngồi, ánh sáng, điều hòa, âm thanh và giao diện hiển thị.

Tại Việt Nam, tất cả các phiên bản Cayenne thuần điện đều được trang bị tiêu chuẩn gói Sport Chrono, hệ thống treo khí nén chủ động PASM, ghế trước chỉnh điện 14 hướng, hàng ghế sau chỉnh điện và hệ thống âm thanh vòm BOSE.

Riêng phiên bản Cayenne Turbo có thêm màn hình hiển thị kính lái HUD tích hợp công nghệ thực tế tăng cường AR, hệ thống âm thanh Burmester, đèn pha LED Matrix HD và ghế thể thao chỉnh điện 18 hướng.

Tại Việt Nam, tất cả các phiên bản Cayenne thuần điện đều được trang bị tiêu chuẩn gói Sport Chrono

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn nhiều trang bị nâng cao khả năng vận hành như hệ thống đánh lái bánh sau, hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động Porsche Active Ride hay gói Off-Road dành cho nhu cầu di chuyển trên địa hình phức tạp.

Cayenne thuần điện và bước chuyển của Porsche tại Việt Nam

Sự xuất hiện của Cayenne thuần điện đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý trong danh mục xe điện của Porsche tại Việt Nam, sau các dòng xe Taycan và Macan thuần điện.

Ông Andreas Klingler, Tổng Giám đốc Porsche Việt Nam

Khác với những mẫu xe điện tập trung chủ yếu vào công nghệ hoặc tiện nghi, Porsche tiếp tục nhấn mạnh khả năng vận hành thể thao như một trong những giá trị cốt lõi của sản phẩm.

Theo ông Andreas Klingler, Tổng Giám đốc Porsche Việt Nam: "Cayenne đã khẳng định vị thế là dòng xe chủ lực của thương hiệu tại thị trường trong nước. Thế hệ thuần điện mới được kỳ vọng tiếp tục đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện hữu, đồng thời thu hút những người tìm kiếm một mẫu SUV điện hiệu suất cao".

Trong bối cảnh phân khúc ô tô điện hạng sang tại Việt Nam ngày càng có thêm nhiều lựa chọn, sự xuất hiện của Porsche Cayenne thuần điện cũng đặt ra một cuộc cạnh tranh mới, không chỉ về công suất, công nghệ hay phạm vi hoạt động mà còn ở giá trị thương hiệu, trải nghiệm vận hành và khả năng cá nhân hóa.

Với mức giá khởi điểm 4,72 tỷ đồng và phiên bản cao nhất lên tới 6,41 tỷ đồng, Cayenne thuần điện tiếp tục được định vị ở phân khúc SUV hạng sang hiệu năng cao, hướng đến nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm lái và bản sắc thương hiệu Porsche.