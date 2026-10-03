Hơn 6 giờ truy bắt đối tượng cướp giật vàng

Camera ghi lại hình đối tượng Trịnh Vũ Phúc Lộc vào tiệm vàng

Khoảng 17 giờ 12 phút ngày 2/10, Trịnh Vũ Phúc Lộc (SN 2007), mặc áo mưa, bịt kín mặt, điều khiển xe máy không biển số đến tiệm vàng K. C. ở xã D’ran. Lộc vờ hỏi mua 2 chỉ vàng 9999, sau đó lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở để cướp giật số vàng rồi tẩu thoát.

Hiện trường vụ cướp giật vàng

Để đánh lạc hướng lực lượng chức năng, đối tượng chạy về hướng Khánh Hòa, sau đó vòng lại tìm cách cắt đuôi. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã D’ran phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai truy bắt, rà soát các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đồng thời chốt chặn các tuyến đường.

Cơ quan điều tra xác định hiện trường tang vật hành vi

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát hình sự khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định hiện trường tang vật hành vi

Đến 23 giờ 36 phút cùng ngày, Trịnh Vũ Phúc Lộc bị bắt giữ tại Trạm Cảnh sát giao thông Madaguôi, khu vực cửa ngõ giáp ranh hướng về TP. Đồng Nai. Lực lượng công an thu hồi số vàng bị cướp giật, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.