Trưa 23.11, UBND TP. Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Giải Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026 - tranh Cúp Nhựa Bình Minh. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026.

Khai mạc Giải Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026 - tranh Cúp Nhựa Bình Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, thời gian qua, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Khmer.

Trong đời sống văn hóa - tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống đặc sắc, nhằm tri ân thiên nhiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; đồng thời là biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc biểu diễn tại Lễ khai mạc

Là môn thể thao truyền thống, đòi hỏi tinh thần đoàn kết, dũng cảm, đồng tâm hiệp lực của cả tập thể, đua ghe Ngo cũng là cách để cộng đồng cùng nhau giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường giao lưu gắn kết, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chính tinh thần chung sức, đồng lòng ấy đã làm nên giá trị cao đẹp và sức sống bền bỉ của đua ghe Ngo. Đây không chỉ là nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự đoàn kết, gắn bó - nguồn sức mạnh quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển Cần Thơ hôm nay.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp thông tin thêm, năm nay giải đua ghe Ngo TP. Cần Thơ được tổ chức với quy mô mở rộng, quy tụ 84 đội ghe Ngo trong và ngoài thành phố tham gia, gồm 67 đội nam và 17 đội nữ. Trong hai ngày 23 - 24.11, sẽ diễn ra những màn tranh tài sôi nổi, kịch tính ở hai nội dung: cự ly 1.200m nam và cự ly 1.000m nữ.

84 đội ghe Ngo trong và ngoài TP. Cần Thơ sẽ tham gia giải năm 2026, gồm 67 đội nam và 17 đội nữ

TP. Cần Thơ vui mừng đón tiếp đại diện các bộ, ngành Trung ương; các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, các vị chư tăng, cùng đông đảo người dân và du khách đến tham dự sự kiện.

TP. Cần Thơ ghi nhận và cảm ơn sự tâm huyết, đồng hành của các vị chư tăng, nghệ nhân, người có uy tín và đồng bào Khmer trong việc gìn giữ, trao truyền giá trị đua ghe Ngo qua các thế hệ.

Rất đông người dân và du khách đến cổ vũ các đội đua

Để giải đua ghe Ngo năm nay đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, UBND TP. Cần Thơ đề nghị các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng; chấp hành nghiêm điều lệ giải và sự điều hành của trọng tài. Mỗi đội hãy xem đây là dịp để giao lưu, học hỏi, thể hiện bản lĩnh, kỹ thuật điêu luyện để mang đến cho khán giả những cuộc tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.

Đối với lực lượng trọng tài và các bộ phận chuyên môn, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, khách quan, đánh giá chính xác thành tích của các đội, để góp phần vào sự thành công chung của giải.

Các vận động viên nữ rất phấn khích thi đấu ở giải năm nay

Vận động viên Thị Bích Sơn, thành viên Đội đua ghe Ngo nữ chùa Kos Thum 1, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau chia sẻ, đội nữ chùa Kos Thum từng tham gia giải này nhiều năm và thường đạt thành tích cao.

Năm nay, không khí giải vô cùng sôi động, bởi số lượng đội tham gia đông nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, người dân các nơi và du khách đến tấp nập tạo không khí sôi động cho đường đua. Đây là động lực to lớn giúp các vận động viên nỗ lực thi đấu, tạo nên những pha bứt tốc về đích đầy kịch tính để phục vụ người xem…

Ban tổ chức tặng cờ và quà cho các đội tham gia

Sau lễ khai mạc, các đội ghe nam và ghe nữ bước vào thi đấu. Ở nội dung nam, 67 đội được chia thành 16 bảng. Ở nội dung nữ, 17 đội được chia thành 4 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm nhằm chọn đội có thành tích tốt nhất vào vòng sau...

Dự kiến, chiều 24.11 sẽ diễn ra vòng chung kết, xếp hạng và trao giải.