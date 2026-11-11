Hơn 6,9 triệu tấn gạo xuất khẩu, Việt Nam vẫn mất gần 9% kim ngạch

Châu Âu không quyết định thời điểm cuộc chiến với Iran bắt đầu, không trực tiếp tham chiến và cũng không kiểm soát eo biển Hormuz. Nhưng, Lục địa già đang phải thanh toán một phần đáng kể hóa đơn của cuộc xung đột bằng giá năng lượng, lạm phát, tăng trưởng suy yếu, ngân sách căng thẳng và những rạn nứt chính trị ngày càng rõ. Cuộc chiến, vì thế, không chỉ là một cú sốc từ bên ngoài. Nó đang trở thành phép thử đối với năng lực cạnh tranh, sự đoàn kết và tham vọng “tự chủ chiến lược” của châu Âu.