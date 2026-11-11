Hơn 6,9 triệu tấn gạo xuất khẩu, Việt Nam vẫn mất gần 9% kim ngạch
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 6,91 triệu tấn gạo, thu về 3,343 tỉ USD, giảm lần lượt 3,6% về lượng và 8,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 10, xuất khẩu đạt 556.070 tấn, trị giá gần 290 triệu USD, tăng tương ứng 28,2% và 29,9% so với tháng trước.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/hon-6-9-trieu-tan-gao-xuat-khau-viet-nam-van-mat-gan-9-kim-ngach.html