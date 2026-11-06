Hơn 6.800 vận động viên sẽ tham gia Giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp Petrovietnam

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Chí Công báo cáo tiến độ chuẩn bị Giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp Petrovietnam.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Chí Công cho biết: Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị diễn ra đúng kế hoạch.

Mùa giải năm nay thu hút hơn 6.800 vận động viên (VĐV) tham gia ở nhiều cự ly: 2 km dành cho trẻ em, gia đình; 5 km, 10 km, 21 km và 42 km dành cho VĐV phong trào, chuyên nghiệp. Đặc biệt, giải có sự góp mặt của 14 VĐV mang quốc tịch nước ngoài.

Kinh phí tổ chức giải được đảm bảo từ nguồn tài trợ của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), các đơn vị thành viên, cùng ngân sách được phân bổ.

Chương trình lễ khai mạc dự kiến kéo dài 80 phút, diễn ra vào tối 14/11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường An Xuyên) và được truyền hình trực tiếp.

Đại tá Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ca Mau, thông tin về phương án phân luồng, điều tiết giao thông.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Trang Anh Thư trao đổi về kế hoạch huy động đoàn viên hỗ trợ mùa giải.

Tại hội nghị, các đại biểu, thành viên Ban tổ chức và đại diện nhà tài trợ đã thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện kịch bản đường chạy, thống nhất một số hoạt động bên lề, công tác trang trí, khánh tiết và hậu cần.

Công tác phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Y tế và các địa phương đang được triển khai chặt chẽ, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, giao thông, y tế cũng như vệ sinh môi trường.

Quan điểm chỉ đạo của Ban tổ chức là hoàn thiện tỉ mỉ từng khâu, xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh để mang đến một mùa giải an toàn, chuyên nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng, Trưởng Ban tổ chức Giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp Petrovietnam,đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, khẩn trương của cơ quan thường trực và các đơn vị liên quan.

Nhấn mạnh đây là sự kiện thể thao lớn nhất năm, góp phần quảng bá mạnh mẽ văn hoá, hình ảnh Cà Mau và kích cầu du lịch, mở màn chuỗi sự kiện của Festival Tôm lần thứ II, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ các phần việc.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại cuộc họp để rà soát lại toàn bộ nội dung, chương trình, phân công nhiệm vụ thật cụ thể, rõ người, rõ việc, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Sở Y tế chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phương án ứng phó y tế trên các cung đường chạy, đặc biệt ở các cự ly chuyên nghiệp.

Công an tỉnh chủ trì phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh tuyệt đối khu vực khai mạc, đường chạy và nơi lưu trú của đại biểu, VĐV.

Các địa phương nơi diễn ra các nội dung thi đấu cần phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân và du khách tích cực hưởng ứng giải.

Giải Marathon Cà Mau 2026 - Cúp Petrovietnam hứa hẹn tạo cú hích lớn quảng bá hình ảnh văn hoá, con người Cà Mau. (Ảnh chụp tại Giải Marathon Cà Mau 2025)

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng cũng gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Petrovietnam cùng các nhà tài trợ đã luôn đồng hành; đồng thời tin tưởng Giải Marathon Cà Mau 2026 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc đối với VĐV và du khách./.