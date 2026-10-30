Hơn 6,8 triệu người dân TPHCM đã được khám sức khỏe, tăng tốc đến cuối năm

Bước đầu nhận diện tình hình sức khỏe người dân

Tại phiên làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa XI, sáng 30-10, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng báo cáo, tính đến 17 giờ ngày 29-10, thành phố đã khám sức khỏe cho 6.833.898 người, tương đương 53,5% dân số thành phố. Trong đó, hơn 6,1 triệu người đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt 90% số người được khám.

Phiên làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa XI vào sáng 30-10. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong 3 nhóm đối tượng trọng tâm, học sinh có tỷ lệ khám sức khỏe cao nhất với hơn 2,3 triệu trong tổng số 2,6 triệu em, đạt gần 90%. Nhóm sinh viên, học viên mới có hơn 163.000 người khám, đạt 37,25%; nhóm lao động chính thức hơn 1,5 triệu người, đạt 34,4%.

Trong đợt cao điểm vừa qua, thành phố đã khám thêm cho hơn 180.000 người, bình quân hơn 60.000 người/ngày, mức cao nhất kể từ khi triển khai chương trình. Kết quả này cho thấy tiến độ khám sức khỏe được đẩy nhanh nhờ sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị.

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở số lượt khám. Quan trọng hơn, lần đầu tiên thành phố có dữ liệu thực tế về tình hình sức khỏe của người dân trên diện rộng thay vì chủ yếu dựa vào kết quả các cuộc điều tra quy mô quốc gia như trước đây.

Kết quả phân tích dữ liệu khám sức khỏe cho thấy, trong nhóm người từ 60 tuổi trở lên, có 51,58% mắc bệnh tăng huyết áp. Ở nhóm 18-60 tuổi, tỷ lệ này là 18,3%; đáng chú ý, phần lớn trường hợp này trước đó chưa từng được phát hiện mắc bệnh.

Đối với học sinh, 35% có tật khúc xạ và 24,9% bị sâu răng. Những số liệu này cho thấy sự cần thiết phải tăng cường phát hiện sớm, tư vấn, theo dõi và điều trị, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập và sinh hoạt của các em.

Đặc biệt, qua áp dụng phương pháp phân tầng nguy cơ mắc bệnh tim mạch trong 10 năm tới theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngành y tế đã đánh giá gần 2 triệu hồ sơ đủ điều kiện và nhận diện 355.290 người thuộc nhóm nguy cơ tim mạch cao và rất cao.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng báo cáo tại phiên làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM hơn 5,9 triệu người dân cần khám sức khỏe

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố còn phải tổ chức khám sức khỏe cho hơn 5,9 triệu người trong 63 ngày cuối năm 2026. Bình quân, mỗi ngày cần khám khoảng 94.000 người mới có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.

Khối lượng công việc còn lại tập trung ở 3 nhóm chính. Trong đó, người lao động chiếm gần một nửa, với khoảng 3 triệu người; nhóm dân cư tại cộng đồng còn khoảng 2,4 triệu người, chủ yếu là người cao tuổi, nội trợ, lao động tự do và người nghỉ hưu. Đối với khối trường học, thành phố còn khoảng hơn 260.000 học sinh và hơn 270.000 sinh viên, học viên cần được khám.

Khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, ngành y tế không thể tự mình hoàn thành mục tiêu nếu thiếu sự phối hợp của doanh nghiệp, nhà trường và chính quyền 168 phường, xã, đặc khu.

5 nhóm giải pháp để tăng tốc tiến độ khám sức khỏe Theo lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, để tăng tốc tiến độ khám sức khỏe, trước hết, lấy khối doanh nghiệp làm hướng đột phá chính, bởi đây là khu vực tập trung gần một nửa số người khám còn lại. Ngành y tế kiến nghị UBND TPHCM thông qua Liên đoàn Lao động thành phố giao chỉ tiêu và tiến độ cụ thể đến từng đơn vị, doanh nghiệp. Ngành y tế sẵn sàng phối hợp với các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp tổ chức khám ngay tại nơi làm việc, theo ca, ngoài giờ hoặc vào ngày nghỉ. Đối với nhóm dân cư tại cộng đồng, từng địa phương phải lập danh sách người chưa được khám theo mã định danh cá nhân, rà soát đến từng tổ dân phố và tổ chức vận động trực tiếp theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Tăng cường điểm khám lưu động, tổ chức khám vào buổi tối và ngày nghỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Với khối trường học, ngành y tế đặt mục tiêu hoàn thành dứt điểm việc khám sức khỏe trong tháng 11. Vướng mắc lớn nhất liên quan đến đối tượng được khám đã được tháo gỡ, chấp thuận mở rộng đối tượng khám miễn phí cho sinh viên và người dân có nơi ở hiện tại được xác định trên VNeID, không phân biệt nơi thường trú, tạm trú trong hay ngoài thành phố. Hiện chương trình có sự tham gia của hơn 400 cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập; hơn 4.600 bác sĩ đã được tập huấn khám sức khỏe cho người dân.