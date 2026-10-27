Hơn 6,6 triệu người được khám sức khỏe tại Thành phố Hồ Chí Minh

UBND phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh cho người dân trên địa bàn.

Trong đó, mhóm học sinh tiếp tục ghi nhận tỷ lệ được khám cao; nhóm người lao động và sinh viên vẫn cần được tập trung triển khai. Số người dân được khám ghi nhận hằng tuần có xu hướng giảm so với giai đoạn cao điểm tháng 8/2026.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, từ tuần này, Sở Y tế Thành phố công bố thêm tỷ lệ khám sức khỏe đối với nhóm dân cư cư trú trên địa bàn thuộc diện được ngân sách nhà nước chi trả, không bao gồm nhóm người lao động chính thức được người sử dụng lao động chi trả kinh phí khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Việc bổ sung chỉ số giúp làm rõ kết quả tổ chức khám cho nhóm dân cư thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời cung cấp thêm căn cứ để rà soát, vận động và tổ chức khám cho những người chưa được tiếp cận Chương trình.

Hai chỉ số bổ trợ, làm rõ kết quả triển khai

Trước đây, tỷ lệ khám sức khỏe cộng dồn được tính trên tổng dân số của từng xã, phường, đặc khu, bao gồm cả người được khám thông qua cơ quan, doanh nghiệp và các hình thức khám khác. Chỉ số này phản ánh độ bao phủ chung, nhưng chưa cho thấy rõ kết quả tổ chức khám miễn phí cho nhóm dân cư thuộc diện được ngân sách nhà nước chi trả.

Vì vậy, Sở Y tế Thành phố đồng thời theo dõi hai chỉ số gồm: Tỷ lệ khám sức khỏe cộng dồn trên tổng dân số, phản ánh độ bao phủ khám sức khỏe chung của địa phương.

Tỷ lệ khám sức khỏe trong nhóm dân cư thuộc diện được ngân sách nhà nước chi trả, phản ánh kết quả tổ chức khám cho nhóm đối tượng này tại địa phương.

Hai chỉ số có phạm vi tính khác nhau, bổ trợ cho nhau trong đánh giá tiến độ. Khi được theo dõi đồng thời, các địa phương có thể nhận diện rõ hơn kết quả đã đạt được và nhóm dân cư cần tiếp tục tập trung tổ chức khám.

Một số địa phương đạt tỷ lệ khám miễn phí trên 80%

Theo số liệu bước đầu từ các địa phương đã báo cáo, xã Bình Chánh và xã Hưng Long cùng đạt tỷ lệ khám sức khỏe miễn phí 95%; xã Hòa Hiệp đạt 93%; xã Tân Vĩnh Lộc đạt 85%; xã Bàu Bàng đạt 83%; xã An Long đạt 82%; xã Xuân Thới Sơn đạt 81%. Đây là những kết quả tích cực trong tổ chức khám cho nhóm dân cư thuộc diện được ngân sách nhà nước chi trả. Sự khác biệt giữa hai chỉ số tại một số địa phương cho thấy ý nghĩa của việc bổ sung cách đánh giá.

Điển hình, xã Bình Chánh có tỷ lệ khám sức khỏe cộng dồn trên tổng dân số đạt 76,8%, trong khi tỷ lệ khám miễn phí trong nhóm thuộc diện ngân sách nhà nước chi trả đạt 95%. Hai tỷ lệ tương ứng tại xã Hưng Long là 76,2% và 95%; tại xã Hòa Hiệp là 65,1% và 93%. Như vậy, nếu chỉ căn cứ tỷ lệ khám trên tổng dân số, kết quả tổ chức khám cho nhóm dân cư thuộc trách nhiệm của địa phương có thể chưa được thể hiện đầy đủ.

Ngược lại, tại một số địa phương khác, tỷ lệ khám trong nhóm thuộc diện ngân sách nhà nước chi trả (khám miễn phí) còn cần tiếp tục nâng lên. Cụ thể, phường Hiệp Bình có tỷ lệ khám cộng dồn đạt 55,4%, tỷ lệ khám miễn phí đạt 53%; phường Vũng Tàu tương ứng là 51,8% và 49%; phường Tân Sơn Nhất là 48,8% và 44%. Các số liệu này là căn cứ để từng địa phương rà soát cụ thể những người chưa được khám, xác định nguyên nhân và lựa chọn cách tổ chức phù hợp.

Khẩn trương hoàn thiện số liệu, tập trung người dân chưa được khám

Theo Sở Y tế Thành phố, hiện còn 120 xã, phường, đặc khu chưa báo cáo đầy đủ số liệu dân cư thuộc diện được ngân sách nhà nước chi trả và kết quả khám sức khỏe miễn phí cho nhóm thuộc đối tượng này. Do đó, số liệu bước đầu chưa đủ để đánh giá toàn diện kết quả triển khai giữa các địa phương.

Sở Y tế Thành phố đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, hoàn thiện báo cáo; bảo đảm thống nhất cách xác định đối tượng, chính xác số người thuộc diện được khám miễn phí, số người đã được khám và số người chưa được khám. Đây cũng là cơ sở để xác định những địa phương cần được hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.

Cũng theo Sở Y tế Thành phố, trong thời gian còn lại của Chương trình, các địa phương cần tiếp tục phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh duy trì tổ chức khám sức khỏe miễn phí, ưu tiên người chưa được khám, người khó tiếp cận dịch vụ và các đối tượng mới được Thành phố chấp thuận mở rộng. Đồng thời, tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân đã khám sức khỏe trong năm 2026 chủ động khai báo qua Ứng dụng Công dân số; tiếp tục rà soát, chuẩn hóa kết quả khám và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ theo dõi, quản lý sức khỏe sau khám.

"Việc bổ sung chỉ số đánh giá nhằm giúp từng địa phương xác định rõ hơn ai đã được khám, ai chưa được khám và cần làm gì để người dân được tiếp cận Chương trình. Mục tiêu là bảo đảm mọi người dân thuộc diện được khám sức khỏe miễn phí đều có cơ hội được khám, theo dõi và quản lý sức khỏe, từng bước nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi sinh sống", đại diện Sở Y tế Thành phố nhấn mạnh.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận mở rộng đối tượng khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại Công văn số 10110/UBND-VX ngày 17/10/2026. Theo đó, công dân Việt Nam chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú tại Thành phố nhưng có thông tin nơi ở hiện tại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID sẽ được tổ chức khám sức khỏe miễn phí. Chủ trương này góp phần tạo điều kiện cho người dân đang sinh sống thực tế tại Thành phố được tiếp cận Chương trình, mở rộng độ bao phủ và hạn chế bỏ sót đối tượng.