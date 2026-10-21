Hơn 6,6 triệu hộ nghèo và đối tượng chính sách được tiếp sức vốn vay

Thống đốc Phạm Đức Ấn phát biểu khai mạc Phiên họp thường kỳ quý 3/2026 của trị Ngân hàng Chính sách xã hội được tổ chức ngày 21/10. (Ảnh: Vietnam+)

Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, với hơn 6,6 triệu hộ nghèo và đối tượng chính sách đang được vay vốn ưu đãi. Cùng với việc mở rộng nguồn lực, Ngân hàng Chính sách xã hội được yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn thuận lợi hơn.

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ quý 3/2026 của trị Ngân hàng Chính sách xã hội được tổ chức ngày 21/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Phạm Đức Ấn nhấn mạnh: Trong 9 tháng qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ trong điều kiện vừa kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ chế hoạt động, vừa bảo đảm tín dụng chính sách xã hội được thực hiện liên tục, thông suốt. Công tác phối hợp với các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy hiệu quả; nguồn vốn và dư nợ tăng trưởng, chất lượng tín dụng cơ bản được duy trì.

Theo báo cáo tại phiên họp, đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 482.943 tỷ đồng, tăng 55.646 tỷ đồng so với năm 2025. Đáng chú ý, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt 86.523 tỷ đồng, tăng 20.432 tỷ đồng. Kết quả này thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong huy động nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Về kết quả thực hiện cho vay, đến 30/9/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 457.961 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2025, với hơn 6,6 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao tăng 29.019 tỷ đồng (+9,6%), hoàn thành 96% kế hoạch; dư nợ chương trình cho vay Nhà ở xã hội thực hiện theo vốn được cấp tăng 2.342 tỷ đồng (+38,5%), hoàn thành 100% kế hoạch.

Vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ tạo việc làm cho gần 590.000 lao động, trong đó gần 6.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hơn 3.600 người chấp hành xong án phạt tù và 595 người sau cai nghiện ma túy vay vốn tạo việc làm, giúp hơn 23.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng gần 1,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ mua, thuê mua, xây dựng mới gần 15.000 căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo và các đối tượng thu nhập thấp... Những kết quả đó tiếp tục khẳng định đóng góp thiết thực của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với giảm nghèo, tạo sinh kế và bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Thị Hằng báo cáo tại Phiên họp. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh tập trung thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được cấp có thẩm quyền giao, Ngân hàng Chính sách xã hội thường xuyên quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổ Tiết kiệm và vay vốn phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng tại từng đơn vị để chỉ đạo triển khai các giải pháp củng cố, phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Đến 30/9/2026, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn hệ thống chiếm 0,5%/tổng dư nợ.

Kết luận phiên họp, Thống đốc Phạm Đức Ấn - Chủ tịch Ngân hàng Chính sách xã hội ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong 9 tháng đầu năm 2026.

Thống đốc nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, khối lượng công việc lớn, do đó, toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Ngân hàng Chính sách xã hội cần đánh giá tổng thể nhu cầu vốn tín dụng chính sách của các nhóm đối tượng để có kế hoạch triển khai hiệu quả; Tiếp tục triển khai tốt các chủ trương, chính sách về tín dụng chính sách xã hội, huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 1560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 và Kế hoạch triển khai của Hội đồng quản trị.

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động bảo đảm nguồn vốn, hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2026 và chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027, chỉ đạo các chi nhánh giải ngân kịp thời nguồn vốn trung ương và nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương; tăng cường xử lý, thu hồi nợ đến hạn để tạo nguồn cho vay quay vòng; chấp hành nghiêm định mức Quỹ an toàn chi trả, bảo đảm khả năng thanh toán và sử dụng vốn hiệu quả.

Cùng với việc mở rộng nguồn vốn và nâng cao chất lượng tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội cần quan tâm, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đưa hoạt động tín dụng chính sách lên môi trường số, thay đổi phương thức quản lý, giao dịch và cung cấp thông tin trong hoạt động tín dụng chính sách, qua đó giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý, giám sát dòng vốn tại từng cơ sở.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và các hồ sơ, văn bản thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị; hoàn thiện chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên thay thế Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg; chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.