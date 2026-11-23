Ngày 21/11, ghi nhận tại xã Sơn Kim 2, từ người nông dân, hội viên phụ nữ đến đoàn viên thanh niên đều có mặt từ sớm cùng chiếc xe máy quen thuộc để tham gia “Chiến dịch đào tạo lại và nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn” do Công an tỉnh Hà Tĩnh phát động.

Cán bộ phòng Cảnh sát giao thông, công an tỉnh Hà Tĩnh đang hướng dẫn người dân xã Cẩm Bình về các tình huống tai nạn thực tế khi tham gia giao thông.

Ngay giữa khoảng sân rộng, vạch sơn và cọc tiêu được bố trí thành một sa hình thu nhỏ. Sau khi xem các video tình huống tai nạn thực tế trên địa bàn và quét mã QR làm bài trắc nghiệm luật giao thông, người dân bước vào phần thực hành trên ván hẹp, đường vòng số 8 và phanh khẩn cấp.

Từng lỗi phổ biến như tư thế ngồi sai, chỉ bóp phanh trước hay thiếu quan sát điểm mù khi chuyển hướng đều được cán bộ cảnh sát giao thông trực tiếp uốn nắn.

Vừa hoàn thành bài thực hành giữ thăng bằng, anh Trần Văn Hải, thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2, chia sẻ: “Xưa nay tôi lái xe theo thói quen, cứ nghĩ đi chậm là an toàn. Hôm nay được các anh CSGT chỉ cách phân bổ lực phanh trên đường trơn và nhận diện điểm mù xe tải lớn... mới thấy mình còn nhiều thiếu sót. Kỹ năng này rất thiết thực, giúp bà con vững tay lái hơn hẳn”.

Không chỉ ở Sơn Kim 2, mô hình này đang được nhân rộng tại nhiều địa phương như các xã Cẩm Bình, Thạch Xuân... Theo Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh, chiến dịch đã trang bị kỹ năng thực tế cho hơn 6.500 người dân cùng hàng nghìn học sinh, giáo viên toàn tỉnh.

Để tránh hình thức, các lớp tập huấn được thông báo trước 2 - 3 ngày ở từng thôn, xóm để người dân chủ động tham gia.

Trung tá Phan Việt Hùng, Phó đội trưởng Đội tuyên truyền, xử lý, điều tra giải quyết tai nạn, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Tai nạn giao thông liên quan đến xe máy, xe máy điện ở khu vực nông thôn, miền núi vẫn chiếm tỷ lệ cao, chủ yếu do sự chủ quan và thiếu kỹ năng xử lý tình huống bất ngờ.

Thay vì chờ vi phạm mới xử phạt, chúng tôi đi từng ngõ, gõ từng khu dân cư để lấp đầy khoảng trống kỹ năng cho bà con, giúp kéo giảm tai nạn bền vững từ gốc”.

Đánh giá về mô hình này, thượng tá Lê Thái Hà, Trưởng Công an xã Cẩm Bình, chia sẻ: “Việc tập huấn tại cơ sở mang lại hiệu quả kép. Vừa giúp người dân tự bảo vệ mình, vừa phát huy vai trò nòng cốt của bí thư chi bộ, trưởng thôn và lực lượng an ninh cơ sở để lan tỏa nếp sống văn hóa giao thông vào từng gia đình”.

Buổi tập huấn khép lại, nhưng nhiều người dân vẫn nán lại trao đổi thêm với cán bộ CSGT về cách xử lý tình huống trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn.

Chia sẻ với phóng viên, đại tá Hà Hải Long, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Từ nay đến hết năm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông đến tận khu dân cư nhằm kéo giảm tai nạn ngay từ cơ sở.

Kế hoạch tập trung vào ba mục tiêu cốt lõi: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho người dân. Trực tiếp hướng dẫn, đào tạo lại kỹ năng lái xe máy, xe điện an toàn và xử lý tình huống trên đường.

Đồng thời, phòng ngừa các vi phạm nguy cơ cao dịp cuối năm như rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu và học sinh chưa đủ tuổi lái xe”.