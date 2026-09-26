Hơn 6.500 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo Đà Nẵng được bảo trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo báo cáo sau khi hợp nhất, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đà Nẵng đã chủ động đa dạng hóa phương thức vận động, thông qua các chương trình, dự án, thỏa thuận hợp tác, kết nối với các tổ chức phi Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Tổng giá trị tiền và hiện vật hội vận động từ sau khi thành lập đạt hơn 12 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động bảo trợ cho 6.527 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai duy trì chăm sóc, nuôi dưỡng khoảng 37 - 40 cháu (hiện nay chăm sóc 12 cháu mồ côi sơ sinh bị bỏ rơi).

Công tác chăm lo đời sống, an sinh xã hội được triển khai thiết thực; cải thiện cơ sở vật chất tại các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi; duy trì các mô hình dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật, giáo dục đặc biệt.

Nhiệm kỳ tới, hội phấn đấu tổng số tiền vận động trong 5 năm đạt 40 tỷ đồng; chăm sóc trẻ mồ côi 60 cháu/năm; hỗ trợ sinh kế 100 hộ/5 năm; hỗ trợ đối tượng bảo trợ khó khăn 10.000 người; hỗ trợ học bổng, dụng cụ và phương tiện học tập 5.000 học sinh; hỗ trợ phương tiện, thiết bị chuyên dùng cho người khuyết tật 1.500 người.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan biểu dương và chúc mừng những kết quả của hội; cảm ơn các thế hệ cán bộ hội, hội viên, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức phi Chính phủ trong và ngoài nước đã đồng hành, chia sẻ và đóng góp nguồn lực cho hoạt động nhân đạo, từ thiện của hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị, Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra cơ sở, bảo đảm hoạt động hội ngày càng nền nếp, hiệu quả.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy hiệu quả hỗ trợ đối tượng làm thước đo hoạt động của hội.

Nâng cao hiệu quả vận động, quản lý và sử dụng nguồn lực xã hội; tăng cường công tác truyền thông, đối ngoại nhân dân và phối hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy tốt vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 33 ủy viên. Ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức Chủ tịch danh dự hội; ông Võ Hoàng Thương giữ chức Chủ tịch hội.