Hơn 6,5 tỷ đồng bảo tồn 2 loài chà vá quý hiếm tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Dự án được triển khai từ tháng 10/2026 đến tháng 9/2029, nhằm tăng cường năng lực bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các quần thể chà vá quý hiếm và phát huy vai trò của cộng đồng địa phương.

Qua đó, tại Quyết định số 5023/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tiếp nhận dự án “Bảo tồn loài Chà vá chân nâu và loài Chà vá chân xámtại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi”, do tổ chức Synchronicity Earth (Vương quốc Anh) tài trợ, với tổng kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng.

Dự án do UBND thành phố Đà Nẵng làm cơ quan chủ quản; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng làm chủ dự án; Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh là đơn vị thực hiện.

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Dự án hơn 6,5 tỷ đồng góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn Chà vá chân nâu tại Đà Nẵng và Chà vá chân xám tại Quảng Ngãi.

Dự án được triển khai tại 7 phường của Đà Nẵng, gồm: Sơn Trà, An Hải, Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hòa Xuân và Liên Chiểu (không triển khai tại bán đảo Sơn Trà). Tại Quảng Ngãi, các địa điểm thực hiện gồm rừng phòng hộ Tu Mơ Rông, Vườn quốc gia Chư Mom Ray và thôn Đắk Tăng, xã Măng Đen.

Tại Đà Nẵng, dự án tập trung tăng cường năng lực bảo tồn loài Chà vá chân nâu thông qua giáo dục cộng đồng, huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học. Tại Quảng Ngãi, dự án hướng đến bảo tồn loài Chà vá chân xám thông qua củng cố cơ sở dữ liệu khoa học, nâng cao hiệu quả bảo vệ các quần thể ưu tiên, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương trong bảo vệ tài nguyên rừng và phát triển sinh kế gắn với bảo tồn.

Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng hiện là nơi sinh sống của hơn 1.300 cá thể voọc Chà vá chân nâu ngoài tự nhiên.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ đúng mục đích, nội dung được phê duyệt; đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan trước khi triển khai hoạt động đào tạo, tập huấn và cung cấp chuyên gia, tình nguyện viên quốc tế.

Chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) là một loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm và đang trong tình trạng nguy cấp tại Việt Nam.

Đà Nẵng hiện là địa phương có ý nghĩa đặc biệt trong công tác bảo tồn loài Chà vá chân nâu.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), bán đảo Sơn Trà hiện là nơi sinh sống của hơn 1.300 cá thể Chà vá chân nâu ngoài tự nhiên, được đánh giá là quần thể lớn và có tính bền vững cao của loài.

Đây là loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm của khu vực Đông Dương, đang được xếp vào nhóm nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam và IUCN thế giới chỉ sinh sống tại khu vực Đông Dương

Thể hiện cam kết trong bảo tồn đa dạng sinh học, từ năm 2016, TP Đà Nẵng đã lựa chọn hình ảnh Chà vá chân nâu làm biểu tượng đa dạng sinh học của thành phố, qua đó lan tỏa thông điệp và kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ loài linh trưởng quý hiếm này.