Hơn 6,5 tỉ đồng bảo tồn hai loài chà vá quý hiếm

Dự án triển khai trong 3 năm, từ tháng 10.2026 đến tháng 9.2029, nhằm tăng cường bảo vệ các quần thể linh trưởng quý hiếm và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong bảo tồn đa dạng sinh học.

Voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà

Theo quyết định, dự án “Bảo tồn loài chà vá chân nâu và loài chà vá chân xám tại TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi” do tổ chức Synchronicity Earth (Vương quốc Anh) tài trợ, với tổng kinh phí hơn 6,5 tỉ đồng.

UBND TP. Đà Nẵng là cơ quan chủ quản; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng làm chủ dự án, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh là đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện.

Tại Đà Nẵng, dự án được thực hiện ở 7 phường gồm: Sơn Trà, An Hải, Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Hòa Xuân và Liên Chiểu, không triển khai tại bán đảo Sơn Trà.

Các hoạt động tập trung tăng cường năng lực bảo tồn loài chà vá chân nâu thông qua giáo dục cộng đồng, huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ động vật hoang dã và môi trường sống tự nhiên.

Tại Quảng Ngãi, dự án triển khai ở rừng phòng hộ Tu Mơ Rông, Vườn quốc gia Chư Mom Ray và thôn Đắk Tăng, xã Măng Đen. Trọng tâm là bảo tồn loài Chà vá chân xám thông qua củng cố cơ sở dữ liệu khoa học, nâng cao hiệu quả bảo vệ các quần thể ưu tiên.

Bên cạnh các giải pháp chuyên môn, dự án chú trọng thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương trong bảo vệ tài nguyên rừng, phát triển sinh kế gắn với bảo tồn. Đây được xem là hướng tiếp cận nhằm hài hòa giữa bảo vệ đa dạng sinh học với nhu cầu phát triển kinh tế của người dân tại các khu vực triển khai.

Theo quyết định phê duyệt, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ đúng mục đích, nội dung được phê duyệt. Đồng thời, đơn vị phải hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan trước khi triển khai những hoạt động đào tạo, tập huấn và cung cấp chuyên gia, tình nguyện viên quốc tế.