Hơn 6.300 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên. Ảnh: Hà An.

Lan tỏa phong trào thể thao

Sáng 22/10, tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM (phường Linh Xuân), Bộ GD&ĐT tổ chức khai mạc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ 6. Đây là lần tổ chức trở lại sau 11 năm gián đoạn mang theo tinh thần thi đấu của sinh viên cả nước nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao thể chất, tinh thần trong cộng đồng sinh viên.

Phát biểu khai mạc đại hội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, giáo dục đại học, đào tạo nhân lực chất lượng cao cần gắn với bồi dưỡng tri thức với phát triển thể lực và nhân cách. Sức khỏe giúp người trẻ có sức bền để học tập, lao động sáng tạo và theo đuổi những mục tiêu dài hạn.

Theo Thứ trưởng Quyên Thanh, qua tập luyện thi đấu, sinh viên còn học cách tuân thủ kỷ luật, phối hợp với đồng đội và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Biết tôn trọng luật chơi, bình tĩnh trước thất bại và khiêm nhường khi chiến thắng là những trải nghiệm có giá trị góp phần hình thành bản lĩnh và cách ứng xử của người có học.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh chụp hình lưu niệm cùng đoàn vận động viên và trọng tài. Ảnh: Hà An.

Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc là dịp để sinh viên các cơ sở giáo dục gặp gỡ thi đấu, học hỏi và cùng lan tỏa tinh thần rèn luyện. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT ghi nhận biểu dương nỗ lực tập luyện của các vận động viên, sự tận tâm của huấn luyện viên và chuẩn bị nghiêm túc các đoàn thể thao.

Thứ trưởng kỳ vọng sức lan tỏa của đại hội sẽ tiếp nối trong đời sống hàng ngày của mỗi sinh viên và nhà trường. Một giải đấu thành công sẽ khơi dậy thêm niềm yêu thích thể thao, giúp nhiều sinh viên tìm được môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đề nghị cơ sở giáo dục tiếp tục tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện trong môi trường thuận lợi, an toàn để những tài năng được phát hiện, bồi dưỡng và những em còn ít cơ hội được tham gia luyện tập thể thao.

“Tôi mong các em thi đấu hết mình, trung thực và tôn trọng đối thủ, động viên đồng đội, giữ gìn tinh thần thể thao cao thượng. Cùng với thành tích là những tấm huy chương, điều còn lại là khả năng vượt qua chính mình, tình bạn được vun đắp và ý thức về danh dự trách nhiệm với tập thể”, Thứ trưởng Quyên Thanh nhắn nhủ. Bà cho rằng, sự bền bỉ, lòng trung thực, tinh thần hợp tác được rèn luyện từ hôm nay sẽ giúp các em vững vàng hơn trước những thử thách của cuộc sống. Đây cũng là hành trang để các em đi xa hơn trong học tập nghề nghiệp và đóng góp cho đất nước.

Các sinh viên tham gia Đại hội thể hiện quyết tâm tại lễ khai mạc. Ảnh: Hà An.

Đề cao tinh thần fairplay

Về phía đơn vị đăng cai, TS Võ Quốc Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM cho biết, để phục vụ công tác tổ chức đại hội, nhà trường đã chuẩn bị mọi điều kiện để các cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi, đoàn kết, trung thực, cao thượng, cùng với đó là trải nghiệm ấm áp, chu đáo khi tiếp đón các đoàn vận động viên, huấn luyện viên tham gia.

TS Thắng mong muốn, trong thời gian diễn ra đại hội, điều đọng lại trong lòng mỗi vận động viên không chỉ là những kỷ lục, những tấm huy chương mà mỗi người sẽ là những đại sứ truyền cảm hứng lan tỏa thông điệp rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. "Mỗi em hãy vận động người thân chọn cho mình một môn thể thao để tập luyện hàng ngày. Tôi mong các vận động viên sẽ cống hiến hết mình, thi đấu đẹp, để lại ấn tượng sau khi đại hội kết thúc”, TS Thắng nói.

Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc năm 2026 có 140 cơ sở giáo dục đại học tham gia. Ảnh: Hà An.

Thay mặt các vận động viên, sinh viên Nguyễn Việt Khái (Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM) hứa sẽ thi đấu trung thực, cao thượng, chấp hành mọi quy định của trọng tài. “Em và các bạn sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết giao lưu học hỏi, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và thành công của toàn đoàn”, Khái chia sẻ.

Ông Lê Thanh Hải (đại diện trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) hứa sẽ điều hành các trận thi đấu khách quan, đúng luật và quy định của Ban tổ chức đại hội.

Vòng chung kết Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc diễn ra từ 19 - 30/10 với 7 môn thi đấu gồm: Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông, Điền kinh, Pickleball và Vovinam.