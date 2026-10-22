Hơn 6.300 vận động viên tham gia vòng chung kết Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc

Đại hội quy tụ hơn 140 cơ sở giáo dục với hơn 6.300 vận động viên, tranh tài ở 7 môn thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, pickleball và vovinam. Đại hội tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên trong cả nước giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập và thi đấu thể thao; qua đó, khuyến khích sinh viên hình thành thói quen tập luyện thể thao thường xuyên, nâng cao thể lực, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào thể thao trường học. Đại hội cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu, thành tích tốt để tham gia giải thể thao các cấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao cờ lưu niệm tặng các đoàn vận động viên.

Các đoàn vận động viên tham gia đại hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI kỳ vọng sẽ góp sức lan tỏa hoạt động thể dục, thể thao trong mỗi nhà trường. Từ các giải đấu, góp phần khơi gợi niềm yêu thích vận động, giúp sinh viên tìm được môn thể thao phù hợp. Ban tổ chức mong muốn các cơ sở giáo dục tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động thể thao thường xuyên, tạo điều kiện để ngày càng nhiều sinh viên tham gia rèn luyện thể chất.

Đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh yêu cầu các đoàn thể thao, huấn luyện viên và vận động viên chấp hành nghiêm quy định của đại hội, thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết tâm đạt thành tích cao nhất.

Trận bóng đá giữa Trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh (áo xanh) và Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội diễn ra sôi nổi.

Vòng chung kết đại hội dự kiến diễn ra đến ngày 30-10. Ngay sau khai mạc, bộ môn bóng đá diễn ra sôi nổi với sự tranh tài giữa hai đội Trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà.