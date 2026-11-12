Hơn 6.300 trường học tại Italia nhận email đe dọa đánh bom

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Bộ trưởng Bộ Giáo dục Italia Giuseppe Valditara xác nhận trong tổng số 7.476 trường công lập trên toàn quốc, có khoảng 6.300 trường, bao gồm các thành phố lớn như Rome, Milan, Naples và Bologna đã nhận được cùng một bức thư điện tử nặc danh.

Nội dung email tuyên bố các loại chất nổ mạnh điều khiển từ xa đã được gài sẵn bên trong các tòa nhà trường học, đồng thời đe dọa đã cài thiết bị nổ vào bên trong động cơ chiếc xe riêng của Thủ tướng Italia Giorgia Meloni.

Một trong những bức thư nhận được tại Italia có chữ ký là “Mikhail Andropov, thủ lĩnh của Vilayat thuộc Misoginistan” - nhân vật từng nhận trách nhiệm về các email đe dọa đặt bom gửi tới các tòa soạn báo tại Ireland và Bulgaria hôm 6.11.

Sự cố buộc hơn 300 trường học tại Italia phải đóng cửa và sơ tán khẩn cấp học sinh cùng giáo viên ra khu vực an toàn, gây ra tình trạng xáo trộn lớn khi nhiều phụ huynh phải tạm gác công việc để vội vã đến đón con.

Chị Nensi Bego, có con theo học tại Trường Trung học cơ sở Mazzini ở Rome, chia sẻ con gái chị đã bật khóc và vẫn còn hoảng loạn khi được đón về do bọn trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tại một trường học khác ở Rome, nhà trường phải gửi thông báo qua ứng dụng nhắn tin để trấn an rằng toàn bộ học sinh đã được đưa tới khu vực an toàn dưới sự giám sát của giáo viên.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát, chuyên gia rà phá bom mìn và cảnh sát bưu điện đã được huy động để phong tỏa, rà soát an ninh và truy tìm nguồn gốc thư điện tử, nhưng không phát hiện bất kỳ thiết bị nổ nào.

Cùng ngày 11.11, làn sóng đe dọa tương tự cũng lan sang Vương quốc Anh khi khoảng 1.300 trường học tại Scotland và Bắc Ireland nhận được các email xuất phát từ nước ngoài, nhưng cơ quan chức năng các nước này khẳng định đây hoàn toàn là thư giả mạo.

Đánh giá về vụ việc, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni khẳng định các cảnh báo không gây ra nguy hiểm cụ thể, đồng thời nhận định đây là một phần của "chiến lược nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi và tạo ra sự lo lắng" trong xã hội.

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto cho rằng hành động này không hẳn xuất phát từ các quốc gia hay thực thể thù địch mà có thể đến từ những kẻ muốn gây chú ý hoặc những kẻ điên rồ.

Chủ tịch Hiệp hội Hiệu trưởng các trường học tại Italia Antonello Giannelli cũng cảnh báo không thể xem nhẹ hậu quả của trò lừa bịp này khi nó gây hoang mang cho cộng đồng trường học và làm gián đoạn các hoạt động giáo dục bình thường.

Đợt đe dọa nhằm vào hệ thống trường học là diễn biến mới nhất trong chuỗi sự cố an ninh và tấn công mạng liên tiếp nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự tại châu Âu từ đầu tháng 11 đến nay.

Hiện lực lượng chức năng Italia đang tiếp tục điều tra nguồn gốc các email trên nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.