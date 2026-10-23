Hơn 6.300 sinh viên tranh tài tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI

Tham dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị phối hợp tổ chức và các đoàn thể thao sinh viên.

Đại hội được tổ chức theo Kế hoạch số 743/KH-BGDĐT ngày 5/5/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các vòng loại được triển khai từ tháng 8/2026, vòng chung kết diễn ra từ ngày 19 đến 30/10/2026 tại Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM. Các vận động viên tranh tài ở 7 môn gồm bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, pickleball và vovinam.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học là bộ phận thiết yếu của giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao sức khỏe, bồi dưỡng ý chí, kỷ luật, tinh thần hợp tác và lối sống lành mạnh. Thứ trưởng đề nghị các cơ sở giáo dục tạo điều kiện để sinh viên lựa chọn môn thể thao phù hợp, duy trì rèn luyện thường xuyên, phát triển các câu lạc bộ và phong trào thể thao quần chúng.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo bà Quyên Thanh, Đại hội tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, học hỏi, thúc đẩy phong trào thể thao trong học sinh, sinh viên, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng lực lượng tham gia các giải thể thao sinh viên quốc tế. Thứ trưởng đề nghị Ban Tổ chức và đơn vị đăng cai bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, an ninh, an toàn và y tế; lực lượng trọng tài điều hành các trận đấu công tâm, khách quan, đúng luật và điều lệ. Các đoàn thể thao, huấn luyện viên và vận động viên cần chấp hành nghiêm quy định, thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết tâm đạt thành tích cao nhất.

Ông Võ Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM, đại diện đơn vị đăng cai, cho biết nhà trường đã chủ động huy động tối đa các nguồn lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần, an ninh và y tế phục vụ Đại hội.

Ông Võ Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM, đại diện đơn vị đăng cai

Ông Thắng nhấn mạnh Đại hội không chỉ hướng đến thành tích thi đấu mà còn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao thường xuyên, hưởng ứng thông điệp mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện. Ông mong muốn các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, cống hiến hết mình và thắt chặt tình hữu nghị.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Tổ chức thực hiện nghi thức trao cờ đăng cai cho Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM và trao cờ lưu niệm cho các đoàn thể thao tham dự vòng chung kết.

Đại hội hướng đến tôn vinh ý chí, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng của sinh viên, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu mở màn vòng chung kết môn bóng đá nam diễn ra giữa đội Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM và đội Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội.

Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026