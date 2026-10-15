Hơn 6.000 người tham gia khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn

Hơn 2.500 lượt vận động viên tranh tài

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X năm 2026 có 17 môn thi đấu, tranh tài 130 bộ huy chương, thu hút hơn 2.500 lượt vận động viên tham gia.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn, hướng tới kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh và 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ.

Các đoàn diễu hành đi qua lễ đài trong buổi khai mạc.

Lễ khai mạc có sự tham gia của hơn 6.000 người, gồm học sinh, sinh viên, huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Mở đầu là chương trình diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng với các khối nghi thức, lực lượng vũ trang, các đoàn vận động viên, trọng tài và đoàn nghệ thuật lân, sư, rồng.

Tham dự đại hội, đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo có hơn 250 vận động viên tranh tài ở 14 môn; cụm Bình Gia có 120 vận động viên tham gia 11 môn; cụm Bắc Sơn có 75 vận động viên thi đấu 9 môn…

Khối hồng kỳ diễu hành qua lễ đài.

Nghi thức rước đuốc truyền thống là điểm nhấn của lễ khai mạc. Ngọn lửa được lấy từ khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, rước về sân vận động Đông Kinh. Dẫn đầu đoàn rước đuốc theo chương trình là kiện tướng quốc gia môn Wushu Nông Văn Hữu, cùng 10 vận động viên tiêu biểu của tỉnh.

Phần nghi lễ gồm diễn văn khai mạc, đại diện vận động viên đọc lời hứa, đại diện trọng tài tuyên thệ và trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự.

Tiếp đó là chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề "Thể dục thể thao Lạng Sơn hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới".

Chương trình gồm ba chương, tái hiện cảnh quan, lịch sử, bản sắc văn hóa xứ Lạng; giới thiệu sự phát triển của phong trào thể dục thể thao và khát vọng vươn lên của địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia diễu hành tại buổi khai mạc.

Đại hội là dịp đánh giá phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân, thúc đẩy giao lưu, nâng cao chất lượng thi đấu. Qua đại hội, tỉnh tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để tập huấn, chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Phát triển phong trào rèn luyện thể thao

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội nhấn mạnh, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn ngày càng phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và tăng cường đoàn kết cộng đồng.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc đại hội.

Đến nay, 100% xã, phường trong tỉnh đã tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao cấp mình. Qua thi đấu, nhiều nhân tố mới được phát hiện, tuyển chọn, bổ sung lực lượng tham gia đại hội cấp tỉnh.

Cùng với thể thao quần chúng, Lạng Sơn quan tâm đầu tư cho thể thao thành tích cao. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đoàn thể thao tỉnh giành 17 huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 12 huy chương đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh thắp đuốc tại lễ khai mạc.

"Với tinh thần "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ", lãnh đạo tỉnh đề nghị Ban Tổ chức bảo đảm các điều kiện thi đấu, an ninh, trật tự, y tế và an toàn cho lực lượng tham gia.

Tổ chức đại hội nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả. Các trọng tài điều hành công tâm, khách quan, đúng điều lệ. Các vận động viên thi đấu trung thực, quyết tâm, giữ gìn tinh thần đoàn kết", ông Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Sau đại hội, các địa phương tiếp tục phát triển phong trào rèn luyện thể thao thường xuyên, chú trọng thể thao trường học, thể thao cơ sở và các môn truyền thống của đồng bào dân tộc. Khai thác hiệu quả thiết chế thể thao, phát hiện và bồi dưỡng tài năng.

Các chương trình nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ khai mạc.

Thông qua đại hội, tỉnh Lạng Sơn sẽ đánh giá phong trào thể dục thể thao ở các ngành, địa phương. Đồng thời tuyển chọn vận động viên xuất sắc để bồi dưỡng, chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.