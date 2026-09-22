Hơn 6.000 giáo viên, học sinh tham gia 'lớp học giao thông

Đội 14 đã phối hợp chặt chẽ với Công an các Phường, xã trên địa bàn đồng loạt tổ chức các tiết học ATGT đặc biệt tại Trường THPT Đỗ Mười.

Đối với lứa tuổi học sinh, đặc biệt là cấp tiểu học và trung học, khả năng tiếp thu tốt nhất thường đến từ hình ảnh trực quan và các tình huống thực tế. Nhận thức được điều này, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) và ngành Giáo dục đang nỗ lực "mềm hóa" các quy định của pháp luật.

Pháp luật về giao thông hiện nay không còn là những văn bản khô khan, mà được lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa, các trò chơi hỏi đáp, hay những tiểu phẩm tình huống trên sân trường. Các em học sinh được trực tiếp hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cách nhận biết điểm mù của xe tải, hay ý nghĩa của từng biển báo quen thuộc trên đường đi học. Nhờ đó, việc chấp hành luật không còn mang tính đối phó mà dần trở thành thói quen, kỹ năng sống và văn hóa ứng xử hàng ngày của các em.

Pháp luật về ATGT được lồng ghép vào các trò chơi hỏi đáp trên sân trường.

Minh chứng rõ nét nhất cho sự quyết liệt trong công tác giáo dục ATGT học đường là chuỗi hoạt động tuyên truyền quy mô lớn vừa diễn ra vào đầu tuần này.

Cụ thể, tận dụng thời gian của buổi lễ chào cờ đầu tuần (sáng 21/9/2026), Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT – Công an TP. Hà Nội) đã phối hợp cùng Công an các phường, xã đồng loạt biến sân trường thành những "lớp học giao thông" tại 5 cơ sở giáo dục. Chuỗi hoạt động đã tiếp cận trực tiếp và tạo không khí sôi nổi cho tổng cộng hơn 6.000 cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Hoạt động được triển khai tại Trường THCS Thịnh Liệt.

Trong đó, chương trình đã thu hút 2.030 học sinh cùng 120 giáo viên tại Trường Liên cấp Tiểu học - THCS Nam Phù; 1.900 giáo viên và học sinh tại Trường THCS Thịnh Liệt; 800 giáo viên và học sinh tại Trường THPT Đỗ Mười. Đồng thời, kiến thức an toàn giao thông cũng được lan tỏa đến 787 học sinh, 41 giáo viên của Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ và 560 học sinh, 20 giáo viên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & GDTX Hoàng Mai.

Sự xuất hiện của các cán bộ chiến sĩ Công an đã mang đến những câu chuyện thực tế và các câu đố vui nhộn đã thực sự biến sân trường thành một "giảng đường giao thông" đầy ắp tiếng cười nhưng không kém phần sâu sắc.

CSGT Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông đối với học sinh.

Chia sẻ về phương pháp tiếp cận mới này, Trung tá Phạm Minh Quân, tuyên truyền viên Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết: "Mục tiêu cốt lõi là làm sao để các em học sinh tiếp thu kiến thức pháp luật một cách tự nhiên nhất, không gò ép. Việc thay đổi hình thức tuyên truyền thông qua các tình huống giả định, câu đố vui hay hướng dẫn trực quan giúp các em dễ nhớ, dễ hiểu và quan trọng nhất là áp dụng được ngay trên đường đi học. Chúng tôi mong muốn mỗi học sinh không chỉ trang bị kỹ năng tự bảo vệ an toàn cho chính mình, mà còn trở thành một tuyên truyền viên nhí, mang thông điệp tích cực về nhắc nhở người thân cùng tuân thủ luật giao thông".

Các em học sinh được trực tiếp hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Việc đưa luật giao thông trở thành một tiết học "dễ thở", dễ hiểu đã giúp tháo gỡ tâm lý e ngại của học sinh đối với các quy định an toàn giao thông đường bộ.

Từ những kết quả trên cho thấy hiệu quả to lớn từ sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình. Để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, những "tiết học giao thông" gần gũi và thực tế như thế này chắc chắn cần được duy trì thường xuyên và nhân rộng hơn nữa trên toàn địa bàn.