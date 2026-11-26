Thời tiết cực đoan đang gây gián đoạn các hoạt động đi lại và mừng Lễ Tạ ơn trên khắp nước Mỹ. Các cơn bão ở cả hai bờ biển làm gia tăng nguy cơ chậm, hủy chuyến bay, đồng thời buộc ban tổ chức cuộc diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn Macy's lần thứ 100 tại New York phải dời sự kiện sang ngày 28/11.

Sóng lớn ập vào khu nhà ở thành phố Pacifia hôm 25/11. Ảnh: Reuters.

Tính đến 21h45 ngày 25/11 (giờ miền Đông Mỹ), hơn 6.000 chuyến bay đã bị hoãn, nhiều chuyến khác bị hủy, gây thêm khó khăn cho hàng triệu người đang di chuyển để đón kỳ nghỉ lễ.

Theo CNN, một hệ thống bão đang hình thành ngoài khơi Florida, Georgia và Nam Carolina, dự kiến bắt đầu di chuyển về phía bắc tối 25/11.

Tại California, sóng lớn liên tiếp đánh vào bờ biển, khiến một phần cầu tàu nổi tiếng ở thành phố Pacifica sập xuống biển. Tình trạng chậm chuyến xuất hiện tại nhiều sân bay lớn. Khoảng 500 chuyến bay tại các sân bay quốc tế Miami và Dallas-Fort Worth bị ảnh hưởng. Các sân bay quốc tế O'Hare, Fort Lauderdale-Hollywood và Charlotte Douglas ghi nhận khoảng 400 chuyến bị hoãn.

Sóng lớn, thủy triều dâng cao ở bờ biển Bắc California Sóng dữ dội liên tục đánh vào bờ biển Bắc California, buộc lực lượng cứu hỏa phải cảnh báo người dân và du khách tránh xa các khu vực nguy hiểm, đặc biệt tại Half Moon Bay.

Tại khu vực New York, các sân bay LaGuardia và John F. Kennedy cùng sân bay Ronald Reagan Washington National và San Francisco có khoảng 200 chuyến bị chậm.

Tại bang New Jersey, Thống đốc Mikie Sherrill ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang, có hiệu lực từ 18h ngày 25/11 (giờ miền Đông), trước khi một cơn bão lớn dự kiến mang theo gió mạnh, mưa lớn, lũ lụt ven biển và nguy cơ mất điện kéo dài.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp không hạn chế việc đi lại, nhưng bà Sherrill khuyến cáo người dân có kế hoạch du lịch dịp lễ nên đến nơi trước khi thời tiết xấu nhất ập đến. Trong khi đó, khu vực St. Louis thuộc bang Missouri nằm trong vùng cảnh báo bão tuyết. Các cơ quan chức năng đang chuẩn bị ứng phó lượng tuyết có thể tích tụ nhanh, gây nguy hiểm cho giao thông đường bộ.

Ở bờ Tây, sóng lớn và thủy triều dâng cao đang ảnh hưởng đến khu vực ven biển Bắc California. Đài KGO, chi nhánh của CNN, ghi lại hình ảnh những con sóng dữ dội tại các hạt San Francisco và Marin. Lực lượng cứu hỏa California cũng cảnh báo người dân và du khách cẩn trọng khi đến đường mòn xe đạp Surfer's Beach ở Half Moon Bay, nơi sóng mạnh liên tục đánh vào các tảng đá ven bờ.

Đáng chú ý, một phần cầu tàu Pacifica nổi tiếng ở khu vực vịnh San Francisco đã sập xuống biển sau khi bị sóng lớn đánh mạnh. Theo thông cáo của thành phố Pacifica hồi tháng 6, công trình này đã bị đóng cửa từ đầu năm do phát hiện các vết nứt, tình trạng tách rời và dịch chuyển ở lối đi bằng bê tông cùng những cấu kiện gần mố cầu.

Sóng lớn đánh sập một phần cầu tàu nổi tiếng ở California Một phần cầu tàu Pacifica, điểm tham quan nổi tiếng ở vịnh San Francisco, đã sập xuống biển sau khi bị sóng lớn đánh mạnh. Công trình này xuất hiện nhiều vết nứt, hư hại kết cấu và phải đóng cửa.

Nhân chứng Savannah Peterson đã ghi lại hình ảnh cầu tàu trước và sau khi một phần công trình sập xuống biển, sau đó đăng tải video lên mạng xã hội X. Thời tiết xấu cũng khiến ban tổ chức cuộc diễu hành Ngày Lễ Tạ ơn Macy's lần thứ 100 tại New York quyết định hoãn sự kiện từ thứ Năm sang thứ Bảy.

Quyết định này khiến nhiều người dân địa phương và du khách thất vọng. Bretta Jacob, một du khách đến từ Berlin (Đức), cho biết cô đã cùng bạn đời đến New York với mong muốn được tận mắt xem cuộc diễu hành. Tuy nhiên, cặp đôi sẽ rời thành phố vào thứ Sáu nên không thể tham dự sự kiện theo lịch mới.

Jacob nói đây là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô để xem cuộc diễu hành. Dù vậy, hai người đã dành khoảng hai giờ ngắm những quả bóng bay chuẩn bị cho sự kiện hôm thứ Tư. Cô mô tả trải nghiệm này là tuyệt vời.

Một số cư dân New York cũng bày tỏ tiếc nuối, đặc biệt khi nhiều gia đình từ nơi khác đã đến thành phố cùng con nhỏ để xem sự kiện thường niên này.

Macy's là một trong những cuộc diễu hành lớn nhất nước Mỹ, thường thu hút đông đảo người xem trực tiếp và hàng triệu khán giả theo dõi qua truyền hình.

Việc phải thay đổi lịch vào dịp kỷ niệm 100 năm càng khiến quyết định này trở thành điều đáng tiếc đối với nhiều người.