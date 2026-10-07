Hơn 58.000 lượt dự thi tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh sau 6 tuần triển khai

Tuần thi thứ 6 (từ 28/9 đến ngày 4/10), toàn tỉnh đã có 98/118 đơn vị tham gia, với 8.613 lượt dự thi. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tổ chức triển khai bài bản với số lượt dự thi tiêu biểu như: xã Đoàn Kết; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; xã Thụy Hùng; xã Na Dương.

Căn cứ trên kết quả rà soát, Ban Tổ chức đã công bố 11 cá nhân xuất sắc đoạt giải trong tuần thi thứ 6, bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

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Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, thực tế quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế, đòi hỏi sự vào cuộc của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Mức độ hưởng ứng giữa các địa phương, đơn vị hiện nay vẫn chưa đồng đều. Toàn tỉnh vẫn còn 20/118 đơn vị chưa phát sinh lượt dự thi, trong đó có một số cơ quan cấp tỉnh chưa có cán bộ, công chức tham gia.

Nhằm nâng cao về số lượng và chất lượng trong 2 tuần cuối của cuộc thi, Ban Tổ chức đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt quan tâm vận động tại các cơ sở có tỷ lệ tham gia thấp hoặc chưa phát sinh lượt dự thi.