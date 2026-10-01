Tổng số vốn phân bổ chi tiết đạt 98,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao

Bộ Tài chính đã có báo cáo số 15509/BTC-PTHT ngày 01/10/2026 về việc thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo tuần tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 - lũy kế đến hết ngày 24/9/2026.

Theo báo cáo, Tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.022.607 tỷ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 372.380,4 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 650.226,6 tỷ đồng. Tổng số vốn còn lại thuộc thẩm quyền của Chính phủ chưa giao (so với số Quốc hội quyết định) là 83.216,4 tỷ đồng (vốn NSTW).

Kế hoạch vốn cân đối NSĐP năm 2026 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về đầu tư công đến thời điểm báo cáo) là 15.015,4 tỷ đồng. Như vậy, tổng kế hoạch giao năm 2026 đến thời điểm báo cáo (gồm: Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng) là 1.037.622,4 tỷ đồng.

Về kế hoạch phân bổ, tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 1.017.860,8 tỷ đồng (bao gồm: Vốn NSTW là 352.618,8 tỷ đồng, vốn NSĐP là 665.242 tỷ đồng). Nếu không tính kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng (15.015,4 tỷ đồng), tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 1.002.845,4 tỷ đồng, đạt 98,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (bao gồm 5% tiết kiệm NSĐP cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Hơn 567 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giải ngân, đạt 55,5%.

Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 19.761,6 tỷ đồng vốn NSTW (chiếm 1,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao) của 06 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương chủ yếu chưa phân bổ do: (i) dự kiến giao cho các dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư, chưa được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; (ii) vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các trường biên giới, vốn giao bổ sung kế hoạch vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8/2026 cho các địa phương chưa được phân bổ chi tiết cho các dự án do đang hoàn thiện thủ tục đầu tư; (iii) đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do không còn nhu cầu để điều chuyển cho bộ, cơ quan và địa phương có nhu cầu sử dụng.

Bộ Tài chính cho biết, số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 17/9/2026 là 540.597,2 tỷ đồng, đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 24/9/2026 là 567.776,1 tỷ đồng, đạt 55,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Như vậy, số giải ngân phát sinh trong tuần 10/9/2026 – 17/9/2026 là 27.178,9 tỷ đồng.

Một số bộ và địa phương có giá trị giải ngân lớn

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng nêu rõ, tính đến hết ngày 24/9/2026, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 08 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, bao gồm:

Bộ, cơ quan trung ương: Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Bộ Công Thương; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Kiểm toán Nhà nước; Bộ Ngoại giao.

Địa phương: TP. Bắc Ninh; TP. Hà Nội; tỉnh Hà Tĩnh; TP. Đà Nẵng; tỉnh Lào Cai; tỉnh Điện Biên; tỉnh Thái Nguyên; tỉnh Nghệ An; TP. Hải Phòng; TP. Đồng Nai; tỉnh Khánh Hòa; tỉnh Tây Ninh; tỉnh Cà Mau; TP. Quảng Ninh; TP. Hồ Chí Minh; tỉnh Lạng Sơn; tỉnh Thanh Hóa; tỉnh Gia Lai; tỉnh Tuyên Quang; tỉnh Đồng Tháp.

Một số bộ và địa phương có giá trị giải ngân lớn (lũy kế giải ngân trên 15 nghìn tỷ đồng) như: Bộ Quốc phòng (31,8 nghìn tỷ đồng), Bộ Công an (29,9 nghìn tỷ đồng), Bộ Xây dựng (17 nghìn tỷ đồng). TP. Hà Nội (101,6 nghìn tỷ đồng), TP. Hồ Chí Minh (89,5 nghìn tỷ đồng), TP. Hải Phòng (25,1 nghìn tỷ đồng), tỉnh Tây Ninh (20,7 nghìn tỷ đồng), tỉnh Hưng Yên (20,8 nghìn tỷ đồng), TP. Đồng Nai (17,5 nghìn tỷ đồng).

Ngoài ra, còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước. Trong đó, một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% và chưa giải ngân.

Theo Bộ Tài chính, nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công NSĐP (tương đương 30.675,4 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, số giải ngân đến hết ngày 24/9/2026 của cả nước đạt 57,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (991.931,6 tỷ đồng).