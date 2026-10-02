Hơn 560 triệu đồng hỗ trợ xã kết nghĩa Phước Năng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: L.T

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Năng Nguyễn Thị Hồng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Phú Đinh Văn Bảo và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Tiến Nguyễn Hữu Lợi đồng chủ trì hội nghị.

Qua 1 năm thực hiện chương trình kết nghĩa, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của 3 địa phương đã tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Các hoạt động thăm hỏi, giao lưu, hỗ trợ an sinh xã hội mỗi dịp lễ, tết góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương.

Xã Hòa Tiến trao 40 suất quà cho người dân khó khăn xã Phước Năng. Ảnh: L.T

Xã Hòa Tiến huy động hơn 355 triệu đồng hỗ trợ xã Phước Năng. Nguồn lực được sử dụng cho các hoạt động xây dựng nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà gia đình khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ giáo dục, thiếu nhi và trang thiết bị phục vụ địa phương.

Xã Hòa Tiến cũng tích cực phối hợp hỗ trợ xã Phước Năng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Xã Xuân Phú trao nhiều phần hỗ trợ thiết thực cho người dân. Ảnh: L.T

Xã Xuân Phú huy động 206 triệu đồng hỗ trợ xã Phước Năng. Trong đó, địa phương hỗ trợ 3 công trình phụ cho các hộ gia đình khó khăn, tổng trị giá 60 triệu đồng; trao quà an sinh và tặng một bộ máy vi tính trị giá 20 triệu đồng. Xã còn hỗ trợ 200 cây giống bưởi da xanh, 100 con gà giống, 50 mũ bảo hiểm và nhiều phần quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn và trẻ em.

Tổng nguồn lực xã Hòa Tiến và xã Xuân Phú hỗ trợ xã Phước Năng trong một năm hơn 561 triệu đồng. Cùng với hỗ trợ sinh kế, giáo dục, y tế và an sinh xã hội, các hoạt động phối hợp về công nghệ thông tin, cải cách hành chính và chuyển đổi số góp phần giúp xã miền núi Phước Năng nâng cao năng lực phục vụ người dân.

Tại hội nghị, Đảng ủy các xã Phước Năng, Xuân Phú và Hòa Tiến thống nhất phát huy hiệu quả chương trình kết nghĩa, tăng cường giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm.

Các địa phương sẽ chú trọng những hoạt động hỗ trợ thiết thực trong phát triển kinh tế, sinh kế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cải cách hành chính, chuyển đổi số và an sinh xã hội…