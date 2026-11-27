Ấn Độ thuộc nhóm dẫn đầu về tận dụng ưu đãi

Theo số liệu Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố tháng 11/2026, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AI sang Ấn Độ đạt 5,86 tỷ USD. Tỷ lệ tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA) đạt 56,6%, chỉ đứng sau Liên minh Kinh tế Á - Âu (62,7%). Mức này cao hơn rõ rệt so với nhóm 30-40% gồm Hàn Quốc (39,9%), Australia và New Zealand (39,6%), EU (34,1%), Trung Quốc (32,2%), Vương quốc Anh (31,9%) và ASEAN (31,3%).

Báo cáo "Đánh giá tình hình thực hiện Hiệp định AITIGA" do Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) thực hiện cũng cho thấy tỷ lệ tận dụng C/O mẫu AI của Việt Nam tăng mạnh và tương đối ổn định.

Thống kê của VCCI cho thấy, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu được cấp C/O mẫu AI sang Ấn Độ đạt 5,86 tỷ USD.

Từ mức 2,4% năm 2008, tỷ lệ này lên trên 30-40% giai đoạn 2011-2014. Từ năm 2015, tỷ lệ duy trì trên 60%, có năm đạt 72% (2020) và 72,6% (2023). Kim ngạch dùng C/O mẫu AI đạt 6,17 tỷ USD năm 2023 và 5,90 tỷ USD năm 2024. Số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tỷ lệ tận dụng mẫu C/O ưu đãi từ ATIGA năm 2024 đạt 65,12%.

So với năm 2024, tỷ lệ năm 2025 giảm khoảng 8,5 điểm phần trăm, nằm trong xu hướng giảm chung của phần lớn các FTA. Đây cũng là tín hiệu để doanh nghiệp rà soát lại năng lực đáp ứng quy tắc xuất xứ.

Hiệp định AITIGA có hiệu lực từ năm 2010 đã tạo đà, thúc đẩy tăng trưởng thương mại hai nước Việt Nam - Ấn Độ. Số liệu từ Hải quan Việt Nam cho thấy, kim ngạch thương mại Việt Nam - Ấn Độ tăng gấp 5,5 lần, từ 2,7 tỷ USD năm 2010 lên gần 15 tỷ USD năm 2024. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 16,46 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2024. Trong 8 tháng năm 2026, thương mại hai chiều đạt 13,4 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước; riêng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 8,05 tỷ USD, tăng 16,9%.

Đáng chú ý, theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, hiện nay Hiệp định AITIGA đang là FTA duy nhất giữa Việt Nam và Ấn Độ. Vì vậy, C/O mẫu AI là công cụ chủ yếu để hàng Việt hưởng thuế ưu đãi tại thị trường rộng lớn và giàu tiềm năng này. Trong khi thuế MFN của Ấn Độ có xu hướng tăng, với mức thuế trần năm 2022 lên tới 50,8%, cam kết trong AITIGA tạo sự ổn định cho doanh nghiệp. Với máy móc và thiết bị điện, thuế MFN của Ấn Độ ở mức 5-10%, còn thuế AITIGA là 0%. Với cà phê, chè và gia vị, thuế MFN lên tới 30-100%, trong khi phần lớn dòng thuế theo AITIGA thấp hơn.

Quy tắc xuất xứ chặt, đòi hỏi chủ động nguyên liệu

Theo báo cáo, quy tắc xuất xứ của AITIGA thuộc nhóm chặt nhất trong các FTA ASEAN+1. Hàng hóa phải đáp ứng đồng thời hai tiêu chí: hàm lượng giá trị khu vực (RVC) tối thiểu 35% và chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 6 số (CTSH). Ở Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), ACFTA hay AKFTA, doanh nghiệp được chọn một trong hai tiêu chí, phổ biến là RVC 40% hoặc chuyển đổi mã HS cấp 4 số. AITIGA cũng chưa có quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR), không có quy định de minimis và mẫu C/O vẫn do cơ quan nhà nước cấp, chưa áp dụng tự chứng nhận xuất xứ như ATIGA hay RCEP.

Áp lực lớn nhất rơi vào các ngành phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu từ ngoài khu vực. Với điện tử và máy móc, các linh kiện giá trị cao như vi mạch, bảng mạch in, màn hình, chip bán dẫn chủ yếu nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Theo báo cáo, một số sản phẩm có thể đạt RVC 35%, nhưng tiêu chí CTSH lại trở thành rào cản khi linh kiện nhập khẩu có cùng mã HS 6 số với thành phẩm.

Với dệt may, Việt Nam mạnh ở khâu cắt, may, hoàn thiện, nhưng phụ thuộc lớn vào vải, sợi, phụ liệu từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Nguyên phụ liệu nhập khẩu chiếm tỷ trọng cao trong giá trị sản phẩm, làm thu hẹp dư địa đạt RVC 35%, nhất là với doanh nghiệp gia công.

Việc chứng minh đồng thời hai tiêu chí đòi hỏi hệ thống kế toán chi phí chi tiết và hiểu biết sâu về phân loại HS, là gánh nặng với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa. Có trường hợp doanh nghiệp không xin C/O mẫu AI mà chấp nhận thuế MFN, vì lợi ích thuế quan không đủ bù chi phí tuân thủ.

AITIGA cho phép cộng gộp xuất xứ đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Điểm thuận lợi là AITIGA cho phép cộng gộp xuất xứ đầy đủ. Nguyên liệu có xuất xứ từ bất kỳ nước thành viên nào, gồm các nước ASEAN và Ấn Độ, đều được tính là nguyên liệu có xuất xứ khi sản xuất tiếp. Đây là "chìa khóa" để doanh nghiệp tái cấu trúc nguồn cung.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Bùi Trung Thướng, Tham tán thương mại, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, khi tận dụng mẫu C/O ưu đãi theo Hiệp định ATIGA, doanh nghiệp cần lưu ý xu hướng siết kiểm soát xuất xứ tại Ấn Độ.

Bởi từ năm 2020 đến nay, Ấn Độ áp dụng quy định hải quan CAROTAR, yêu cầu nhà nhập khẩu cung cấp nhiều thông tin chi tiết, có cả chi phí, quy trình sản xuất, tỷ lệ nội địa hóa. Theo Ban Thư ký ASEAN, từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2024, Việt Nam nhận khoảng 1.200 yêu cầu xác thực C/O từ Ấn Độ. Ngoài ra, Ấn Độ chưa chấp nhận C/O điện tử của các nước ASEAN và áp dụng các lệnh kiểm soát chất lượng (QCOs) với nhiều sản phẩm như giày dép, đồ chơi, lốp xe, thiết bị điện tử.

“Vì vậy, được cấp C/O chưa phải là xong việc. Doanh nghiệp phải lưu giữ đầy đủ hồ sơ nguyên liệu, định mức, quy trình sản xuất để sẵn sàng giải trình khi có yêu cầu xác minh”, ông Bùi Trung Thướng khuyến cáo.

Để đồng hành hỗ trợ cùng cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trong việc tận dụng hiệu quả ưu đãi từ FTA, ông Bùi Trung Thướng khuyến nghị, doanh nghiệp cần biết luật và tiêu chuẩn. Trước khi xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ các quy định về tiêu chuẩn, kiểm dịch, an toàn thực phẩm, ghi nhãn, chứng nhận và các yêu cầu của cơ quan quản lý Ấn Độ.

Tương tự, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên cũng lưu ý, trước hết, doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu và áp dụng đúng quy tắc xuất xứ AITIGA, C/O mẫu AI, thông qua tự nghiên cứu và tham gia các chương trình phổ biến cam kết, đồng thời nâng cao năng lực nội bộ về quy tắc xuất xứ và thủ tục hải quan.

Thứ hai, doanh nghiệp cần chủ động nguồn nguyên liệu ngay từ khâu chọn nhà cung cấp, tính toán trước khả năng đáp ứng đồng thời RVC 35% và CTSH cho từng mã hàng xuất sang Ấn Độ. Với sản phẩm khó đạt tiêu chí, doanh nghiệp có thể chuyển dịch một phần nguồn cung sang nguyên liệu trong nước, các nước ASEAN hoặc Ấn Độ để tận dụng cơ chế cộng gộp.

Thứ ba, doanh nghiệp nên tập trung vào các ngành hàng có lợi thế và cơ cấu bổ sung với Ấn Độ như nông sản, thực phẩm chế biến, dệt may, thủy sản, đồ gỗ. Doanh nghiệp cần tối ưu logistics, bởi phần lớn hàng hóa giữa hai thị trường phải trung chuyển qua Singapore, Malaysia hoặc Colombo, kéo dài thêm 5-7 ngày so với vận tải trực tiếp.

Thứ tư, doanh nghiệp cần chủ động phản ánh các rào cản phi thuế quan tới cơ quan quản lý, làm cơ sở để Việt Nam thảo luận với Ấn Độ trong quá trình rà soát, nâng cấp Hiệp định.

Bộ Công Thương cho biết, Bộ sẽ tiếp tục cải cách thủ tục chứng nhận xuất xứ, tăng cường phổ biến thông tin về AITIGA, nhất là cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Trong đàm phán nâng cấp, Việt Nam đề xuất đơn giản hóa quy tắc xuất xứ, xây dựng danh mục PSR phù hợp với các FTA hiện đại và triển khai C/O điện tử. Tiến trình rà soát, nâng cấp AITIGA đang được ASEAN và Ấn Độ thúc đẩy với 9 nhóm đàm phán, trong đó có Tiểu ban Quy tắc xuất xứ.

Sau 15 năm thực thi, AITIGA đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng thương mại Việt Nam - Ấn Độ. Với tỷ lệ tận dụng C/O ưu đãi trên 56%, doanh nghiệp Việt Nam đã chứng minh năng lực đáp ứng một bộ quy tắc xuất xứ chặt chẽ. Khi Hiệp định được nâng cấp, những doanh nghiệp chủ động về nguyên liệu, quản trị tốt hồ sơ xuất xứ sẽ đón được cơ hội sớm nhất tại thị trường Ấn Độ.