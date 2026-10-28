Hơn 56.000 shop online không bán nổi một đơn hàng suốt 3 tháng qua

Thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các nhà bán hàng. Trong khi quy mô giao dịch tiếp tục mở rộng, số lượng gian hàng có phát sinh lượt bán lại sụt giảm.

Hơn 56.000 gian hàng không phát sinh đơn hàng

Theo báo cáo thị trường TMĐT quý III/2026 của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric, tổng doanh số trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 150.380 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước và tăng 5% so với quý liền trước.

Tuy nhiên, trái ngược với đà tăng trưởng doanh số, số gian hàng có phát sinh lượt bán trong quý III chỉ còn khoảng 470.300, giảm 56.209 gian hàng so với mức 526.509 của quý II, tương đương mức giảm gần 11%.

So với cùng kỳ năm 2025, số gian hàng có lượt bán cũng giảm gần 12.000, tương đương gần 2,5%.

Diễn biến này cho thấy thị trường TMĐT vẫn tiếp tục tăng trưởng về quy mô, nhưng số lượng gian hàng thực sự tạo ra doanh số lại thu hẹp.

Đáng chú ý, sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh tổng doanh số thị trường vẫn tăng trưởng.

Tính bình quân, doanh số trên mỗi gian hàng có phát sinh lượt bán trong quý III đạt khoảng 320 triệu đồng, cao hơn gần 18% so với mức khoảng 272 triệu đồng của quý II.

So với quý III/2025, mức doanh số bình quân này còn tăng gần 49%.

Một nhóm nhỏ nhà bán hàng đang tạo gần 37% doanh số

Bên cạnh sự thu hẹp về số lượng gian hàng có phát sinh lượt bán, thị trường còn ghi nhận vai trò ngày càng lớn của nhóm gian hàng chính hãng.

Theo Metric, trong quý III/2026, các gian hàng Shop Mall chỉ chiếm 3,54% tổng số gian hàng trên hai nền tảng Shopee và TikTok Shop nhưng đóng góp tới 36,8% tổng doanh số.

Như vậy, tỷ trọng đóng góp doanh số của nhóm Shop Mall cao gấp hơn 10 lần tỷ trọng về số lượng gian hàng.

Ngược lại, nhóm gian hàng thông thường chiếm hơn 96% số gian hàng nhưng chỉ đóng góp 63,2% doanh số trên hai nền tảng này.

Nếu tính bình quân theo số lượng gian hàng, doanh số mỗi Shop Mall cao hơn khoảng 16 lần so với gian hàng thông thường.

Chênh lệch lớn này phản ánh lợi thế về quy mô doanh số của nhóm gian hàng chính hãng, đồng thời cho thấy sự phân hóa đáng kể giữa các nhóm nhà bán trên sàn TMĐT.

Đáng chú ý, diễn biến của nhóm Shop Mall trên 2 nền tảng dẫn đầu thị trường cũng có sự khác biệt.

Tại Shopee, số lượng gian hàng Mall trong quý III giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng doanh số của nhóm này vẫn tăng 43%.

Điều này cho thấy dù số gian hàng chính hãng có phát sinh lượt bán thu hẹp, quy mô doanh số của nhóm vẫn tiếp tục mở rộng.

Trong khi đó, TikTok Shop ghi nhận mức tăng trưởng đồng thời ở cả 2 chỉ tiêu. Số gian hàng Mall tăng 76% so với cùng kỳ, còn doanh số tăng 65%.

Những số liệu trên cho thấy 2 nền tảng đang có sự khác biệt về tốc độ mở rộng nhóm gian hàng chính hãng. Shopee ghi nhận doanh số Mall tăng trong bối cảnh số gian hàng giảm, còn TikTok Shop tiếp tục mở rộng mạnh số lượng gian hàng thuộc nhóm này.

Khi số lượng gian hàng có phát sinh lượt bán trên toàn thị trường giảm, sự gia tăng tỷ trọng doanh số của Shop Mall cho thấy các nhà bán chính hãng đang nắm giữ vị thế đáng kể trong hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Sự phát triển của Shop Mall diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh giữa Shopee và TikTok Shop ngày càng quyết liệt.

Theo Metric, trong quý III/2026, doanh số TikTok Shop tăng 76% so với cùng kỳ, cao gần 3 lần tốc độ tăng trưởng 26% của Shopee. Khoảng cách thị phần doanh số giữa hai nền tảng theo đó thu hẹp từ 14,3 điểm % trong quý III/2025 xuống chỉ còn 1,7 điểm %.