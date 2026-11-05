Hơn 550 gian hàng tại Triển lãm Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam 2026

Ngày 5/11, Triển lãm quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE HANOI) 2026 khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện do Công ty Chaoyu Expo phối hợp với Công ty Vinexad tổ chức, có hơn 550 gian hàng trên diện tích trưng bày hơn 20.000 m².

Khách tham quan tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm điện tử và phụ kiện công nghệ tại Triển lãm IEAE HANOI 2026. Ảnh: Diệu Linh

Theo Ban tổ chức, sản phẩm tại triển lãm tập trung vào các lĩnh vực điện tử tiêu dùng, thiết bị thông minh và điện gia dụng. Trong đó có thiết bị nghe nhìn, thiết bị đeo thông minh, phụ kiện điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện máy tính và thiết bị phục vụ chơi game, livestream, cùng các sản phẩm điện tử ô tô, nhà thông minh.

Các nhóm thiết bị nhà bếp, tiện ích gia dụng, thiết bị điện thân thiện với môi trường và thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân cũng được giới thiệu. Tại khu vực trải nghiệm, khách tham quan có thể trực tiếp dùng thử, tìm hiểu tính năng của các sản phẩm công nghệ.

Bên cạnh sản phẩm hoàn chỉnh, triển lãm có sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ OEM/ODM, phục vụ nhu cầu đặt hàng sản xuất, thiết kế và phát triển sản phẩm mang thương hiệu riêng. Nhóm dịch vụ này hướng đến các thương hiệu nội địa, nhà nhập khẩu và doanh nghiệp đang tìm kiếm đối tác để phát triển sản phẩm hoặc mở rộng danh mục kinh doanh.

Các gian hàng giới thiệu dụng cụ nhà bếp, thiết bị điện gia dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người tiêu dùng. Ảnh: Diệu Linh

Một nội dung khác tại IEAE HANOI 2026 là giới thiệu linh kiện điện tử và giải pháp hỗ trợ chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia lĩnh vực này mang đến công nghệ sản xuất thông minh, linh kiện điện tử tiêu dùng, thiết bị gia dụng thông minh và thiết bị viễn thông.

Danh mục trưng bày gồm linh kiện cơ bản đến các bộ phận tích hợp hoàn chỉnh, phục vụ nhu cầu tìm kiếm nguồn cung của nhà máy lắp ráp, đơn vị sửa chữa và doanh nghiệp liên quan.

Trong khuôn khổ triển lãm, hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp (B2B) được tổ chức để nhà sản xuất, nhà cung cấp gặp gỡ trực tiếp nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý, đơn vị bán lẻ và doanh nghiệp thương mại điện tử. Các bên có thể trao đổi về sản phẩm, nhu cầu thị trường và khả năng hợp tác.

IEAE HANOI 2026 diễn ra đến hết ngày 7/11.