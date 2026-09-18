Hơn 55% dân số Đồng Nai được khám sức khỏe miễn phí

Trong đó bao gồm hơn 1,6 triệu người khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; gần 900 ngàn người được khám sức khỏe tại các địa phương, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị…

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên, người lao động Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Sau lễ khai giảng năm học mới, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã, đang tổ chức khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo đúng quy định.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác khám sức khỏe toàn dân, trong tháng 9-2026, ngành y tế phối hợp với các địa phương xác định địa điểm, công suất và nhân sự dự kiến của mạng lưới các điểm khám cố định miễn phí trên địa bàn các xã, phường. Đồng thời tổ chức các đội chăm sóc sức khỏe người dân tại nhà theo cụm địa bàn, do các trung tâm y tế khu vực hoặc trạm y tế đủ điều kiện làm đầu mối và huy động bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên từ các cơ sở công lập, tư nhân tham gia. Đối tượng ưu tiên gồm người cao tuổi sức khỏe yếu, người khuyết tật, người bệnh nằm tại nhà, người có bệnh mạn tính nặng, người gặp khó khăn trong di chuyển.

Từ nay đến cuối tháng 9, ngành y tế cùng các xã, phường đồng loạt triển khai cao điểm khám sức khỏe toàn dân, tập trung vào nhóm học sinh, sinh viên khối công lập, người lao động tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục điều phối công việc và xử lý dữ liệu trong 24 giờ. Sau đợt cao điểm này, trong giữa đầu tháng 10, ngành y tế sẽ tiến hành rà soát vét các trường hợp còn lại chưa được khám, xử lý hồ sơ bị lỗi, hoàn thiện đồng bộ dữ liệu khám sức khỏe toàn dân.

Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Lạc Hồng (phường Trấn Biên) phối hợp tổ chức khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh. Ảnh: CTV

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Khám sức khỏe miễn phí toàn dân là nhiệm vụ chính trị, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, người dân khi được mời, thông báo khám sức khỏe cần tích cực tham gia để biết được tình trạng sức khỏe của bản thân, những nguy cơ bệnh tật nếu có để khám, điều trị chuyên sâu. Bên cạnh đó, mỗi người dân sẽ được lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử để được theo dõi suốt vòng đời.