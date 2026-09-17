Hơn 544.000 người dân Điện Biên được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí

Hoạt động khám, tư vấn sức khỏe giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi. Ảnh: CDC Điện Biên

Không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản trong chăm sóc sức khỏe, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai hoạt động khám, tư vấn sức khỏe đồng loạt tại 45/45 xã, phường, với hình thức linh hoạt theo điều kiện của từng địa bàn.

Bên cạnh khám tại các cơ sở y tế, nhiều đoàn khám lưu động được tổ chức tại trạm y tế, điểm trạm, trường học, nhà văn hóa cộng đồng và khu dân cư. Hàng nghìn lượt cán bộ từ các đơn vị y tế tuyến tỉnh, trung tâm y tế và trạm y tế được huy động tham gia.

Chính quyền cơ sở, lực lượng quân y, trưởng thôn, bản, tổ dân phố và cộng tác viên y tế cùng phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nội dung tuyên truyền được chuyển sang tiếng Mông và tiếng Thái, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, ý nghĩa của việc khám sức khỏe và yêu cầu theo dõi sau khám.

Trong tổng số 544.554 người đã được khám, nhóm dưới 6 tuổi có 57.430 người; nhóm từ 6 đến 18 tuổi có 146.028 người; nhóm trên 18 tuổi có 341.096 người. Nếu tính theo số dân thực tế có mặt trên địa bàn, tỷ lệ được khám đạt 84,24%.

Riêng trong tháng 8, toàn tỉnh Điện Biên có 85.515 người được khám, trong đó hơn 52.600 người được tiếp cận dịch vụ thông qua các đợt khám lưu động. Con số này cho thấy vai trò quan trọng của việc đưa dịch vụ y tế đến tận cơ sở, nhất là tại những địa bàn xa trung tâm.

Tỉnh Điện Biên đã tạo lập 450.048 hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo thuận lợi cho việc theo dõi và quản lý sức khỏe người dân lâu dài. Ảnh: CDC Điện Biên

Hoạt động khám sức khỏe cũng từng bước được gắn với quản lý sức khỏe lâu dài. Đến ngày 30.8, Điện Biên đã tạo lập 450.048 hồ sơ sức khỏe điện tử từ kết quả khám bệnh, khám sức khỏe.

Thông tin cá nhân, kết quả khám và cận lâm sàng được cập nhật trên hệ thống, tạo điều kiện theo dõi lịch sử sức khỏe của từng người. Đây là cơ sở để ngành Y tế chuyển dần từ khám, chữa bệnh đơn lẻ sang chăm sóc sức khỏe chủ động, thường xuyên và dựa trên dữ liệu.

Việc triển khai đồng loạt hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí không chỉ thể hiện quyết tâm của ngành Y tế Điện Biên trong chăm sóc sức khỏe toàn dân, mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế cơ sở.

Đây cũng là nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Việc tổ chức khám, tư vấn sức khỏe tại cơ sở góp phần phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe trong cộng đồng. Ảnh: CDC Điện Biên

Thời gian tới, ngành Y tế Điện Biên tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe; theo dõi kết quả theo từng xã, phường và nhóm đối tượng; đồng thời tăng cường cập nhật, liên thông dữ liệu; mục tiêu đặt ra là mỗi người dân Điện Biên được khám sức khỏe ít nhất một lần trong năm 2026.

Với kết quả hơn 544.000 người đã được thụ hưởng cho thấy dịch vụ y tế tại Điện Biên đang từng bước đến gần cơ sở, tạo nền tảng hình thành phương thức chăm sóc sức khỏe chủ động, toàn diện và bền vững.